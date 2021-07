De Duitse wielercoach Patrick Moster is door het olympisch comité van zijn land naar huis gestuurd wegens een racistische opmerking tijdens de tijdrit eerder in de week.

Hij moedigde vanuit de volgwagen zijn coureur Nikias Arndt aan met een racistische uitspraak. De beledigende opmerking werd vastgelegd door een tv-camera, waarna een storm van kritiek losbarstte.

Moster ging over de schreef toen hij Arndt aanspoorde om 'die kamelendrijver' in te halen. Voor de Duitse renner waren onder anderen twee Afrikanen gestart: Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea en de Algerijn Azzedine Lagab.

Wel bood Moster meteen na het incident zijn excuses aan. 'Wij zijn er zeker van dat hij dat met volle overtuiging heeft gedaan', zo liet het Duits Olympisch Comité weten. 'Dat neemt niet weg dat zijn gedrag totaal niet past in onze olympische waarden van fair play, respect en tolerantie.'

Voor de maatregel werd getroffen was Moster wel uitgebreid gehoord door de teamleiding. Ook Lagab reageerde op de beledigingen aan zijn adres. 'Helaas is kamelendrijven niet olympisch, daarom ben ik maar gaan fietsen. Dan kan ik tenminste nog meedoen aan de Olympische Spelen.'

