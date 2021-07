De Olympische vlam is vrijdag in de Japanse hoofdstad Tokio aangekomen. Exact twee weken voor de openingsceremonie van de Spelen, op 23 juli, werd de Olympische vlam symbolisch overhandigd aan Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio.

De overdracht vond plaats in het nagenoeg lege stadion Komazawa Olympic Park. De ceremonie vormt het startpunt van een veertiendaagse aflossingsrace waarbij de stad wordt doorkruist met de vlam.

Maar ook die aflossing, die normaal gezien het enthousiasme voor de Spelen aanwakkert, zal door de coronapandemie veel kleinschaliger verlopen dan normaal. Op de meeste openbare plaatsen kan het evenement de komende twee weken niet plaatsvinden.

De Japanse overheid had donderdag beslist om de Olympische Spelen in Tokio nagenoeg volledig zonder toeschouwers te laten plaatsvinden, om een verdere verspreiding van het coronavirus te gaan. Alle competities in Tokio en in de naburige departementen (Chiba, Saitama en Kanagawa) zullen achter gesloten deuren plaatsvinden. De wedstrijden die in andere departementen worden georganiseerd - zoals Fukushima, Miyagi en Shizuoka - mogen wel toeschouwers verwelkomen, maar slechts in beperkte mate.

