België trekt met 19 atleten (plus twee reserves) naar de Olympische Winterspelen in de Chinese hoofdstad Peking (4-20 februari). Ze treden aan in negen sporten. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) maakte de selectie vrijdag officieel bekend.

Team Belgium wordt gevormd door drie alpineskiërs (Armand Marchant, Sam Maes, Dries Van den Broecke), vijf biatleten (Florent Claude, Tom Lahaye-Goffart, César Beauvais, Thierry Langer, Lotte Lie), twee bobsleesters (An Vannieuwenhuyse, Sara Aerts), een langlaufer (Thibaut De Marre), een skeletoni (Kim Meylemans) en een snowboardster (Evy Poppe). Eind december maakte het BOIC al een eerste selectie bekend met zes atleten: kunstschaatsster Loena Hendrickx, snelschaatsers Bart Swings, Sandrine Tas en Mathias Vosté, en shorttrackers Hanne en Stijn Desmet. Olav Spahl is chef de mission.

De selecties van Dries Van den Broecke en Evy Poppe zijn onder voorbehoud van een rechterlijke uitspraak, hun selectie wordt aangevochten door respectievelijk Tom Verbeke en Loranne Smans. Pjotr Dielen is reserve voor het aflossingsteam in het biatlon, Kelly Van Petegem is reserve bij het bobsleeteam.

Bart Swings is in Peking de grootste Belgische medaillekandidaat. Vier jaar geleden snelde hij in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang naar zilver op de massastart en behaalde hij ook nog een olympisch diploma (top acht) op de 1500 m (6e), 5000 m (6e) en 10.000 m (8e). Op de massastart, dat voor de tweede keer op het olympisch programma staat, is Swings een van de favorieten. Het uithangbord van Team Belgium kroonde zich onlangs in Heerenveen tot Europees kampioen op zijn lievelingsnummer.

België won tot dusver zes medailles op de Winterspelen: een keer goud (in 1948 met kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in het paarrijden), twee keer zilver en drie keer brons.

In Peking mikte het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) aanvankelijk op de grootste delegatie ooit op de Winterspelen, maar door onder meer de niet-kwalificatie van twee shorttrackteams en de blessure van snowboarder Seppe Smits komt Team Belgium uit op 19 atleten. Op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang vaardigde België 22 atleten af, de ruimste delegatie sinds 1936. Dat jaar waren er 27 Belgische wintersporters in het Duitse Garmisch-Partenkirchen, de grootste Belgische selectie tot dusver.

