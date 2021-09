Rolstoelsprinter Peter Genyn heeft op de Paralympische Spelen in Tokio zijn titel op de 100 meter (klasse T51) verlengd. De teller van Team Belgium staat nu op vijftien medailles, waarvan vier gouden. Na afloop legde Genyn uit dat zijn wheeler voor aanvang van de race gesaboteerd werd.

Genyn haalde het in 20.33, een verbetering van zijn eigen paralympisch record (21.15), voor de Fin Toni Piispanen (tweede in 20.68). Het brons was voor Roger Habsch in 20.76.

'De opluchting is enorm', zei Genyn na zijn wedstrijd. 'Voor dit goud doe je al het werk, al die jaren. Ik was meteen goed vertrokken en heb het niet meer uit handen gegeven. En ik wist vrij snel dat het binnen was. De ontlading was heel groot.'

'Ik was vooraf lang niet zeker van de titel. Toni is heel goed bezig, Roger mocht ik ook niet onderschatten. Ik wist dat ik een goede kans had, maar zekerheden zijn er niet in het leven.'

Gesaboteerd

Na afloop legde Genyn uit dat zijn wheeler voor aanvang van de race gesaboteerd werd. 'Ik ben hier in het stadion 45 minuten voor ik moest beginnen opwarmen toegekomen. En toen ontdekte ik dat mijn wheeler drie lekke banden had en een kapot stuur.

'De hele omkadering is in gang geschoten, enkele Nederlanders en de technische dienst van het stadion zijn komen helpen. We hebben onderdelen van andere stoelen afgehaald. Er is veel ducttape aan te pas gekomen en het is net op tijd in orde gekomen. De stoel stond niet helemaal perfect, maar het was goed zo.

'Het is goed dat iedereen rondom mij kalm bleef, want ik stortte in op het moment dat ik mijn stoel zag. Het was verschrikkelijk. Zo'n zaken heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb het zelfs nog nooit gehoord, ook niet in de valide sport. Dit is heel laag. Ongezien eigenlijk.'

Titel verlengd

Voor de 44-jarige Genyn is het zijn vierde paralympische medaille, de tweede in Japan. Dinsdag werd de Antwerpenaar tweede op de 200 meter, na Piispanen. Vijf jaar geleden won hij in Rio de Janeiro twee keer goud, op de 100 en 400 meter.

Habsch, een 42-jarige Luikenaar, haalde dinsdag al brons op de 200 meter. Hij neemt in Japan deel aan zijn eerste Paralympics.

Team Belgium: 15 medailles

De teller van Team Belgium staat nu op vijftien medailles (4x goud, 3x zilver en 8x brons). In de paradressuur was er eerder tweemaal goud voor Michèle George (graad V) en tweemaal brons voor Manon Claeys (graad IV). Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en de tandem Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, B-klasse) brons. Handbiker Tim Celen (T2) zorgde voor zilver en brons (in de weg- en tijdrit), Ewoud Vromant (C2) haalde zilver (in de tijdrit) en Maxime Hordies (H1) brons.

Genyn haalde het in 20.33, een verbetering van zijn eigen paralympisch record (21.15), voor de Fin Toni Piispanen (tweede in 20.68). Het brons was voor Roger Habsch in 20.76.'De opluchting is enorm', zei Genyn na zijn wedstrijd. 'Voor dit goud doe je al het werk, al die jaren. Ik was meteen goed vertrokken en heb het niet meer uit handen gegeven. En ik wist vrij snel dat het binnen was. De ontlading was heel groot.' 'Ik was vooraf lang niet zeker van de titel. Toni is heel goed bezig, Roger mocht ik ook niet onderschatten. Ik wist dat ik een goede kans had, maar zekerheden zijn er niet in het leven.' Na afloop legde Genyn uit dat zijn wheeler voor aanvang van de race gesaboteerd werd. 'Ik ben hier in het stadion 45 minuten voor ik moest beginnen opwarmen toegekomen. En toen ontdekte ik dat mijn wheeler drie lekke banden had en een kapot stuur. 'De hele omkadering is in gang geschoten, enkele Nederlanders en de technische dienst van het stadion zijn komen helpen. We hebben onderdelen van andere stoelen afgehaald. Er is veel ducttape aan te pas gekomen en het is net op tijd in orde gekomen. De stoel stond niet helemaal perfect, maar het was goed zo. 'Het is goed dat iedereen rondom mij kalm bleef, want ik stortte in op het moment dat ik mijn stoel zag. Het was verschrikkelijk. Zo'n zaken heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb het zelfs nog nooit gehoord, ook niet in de valide sport. Dit is heel laag. Ongezien eigenlijk.'Voor de 44-jarige Genyn is het zijn vierde paralympische medaille, de tweede in Japan. Dinsdag werd de Antwerpenaar tweede op de 200 meter, na Piispanen. Vijf jaar geleden won hij in Rio de Janeiro twee keer goud, op de 100 en 400 meter. Habsch, een 42-jarige Luikenaar, haalde dinsdag al brons op de 200 meter. Hij neemt in Japan deel aan zijn eerste Paralympics. De teller van Team Belgium staat nu op vijftien medailles (4x goud, 3x zilver en 8x brons). In de paradressuur was er eerder tweemaal goud voor Michèle George (graad V) en tweemaal brons voor Manon Claeys (graad IV). Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en de tandem Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, B-klasse) brons. Handbiker Tim Celen (T2) zorgde voor zilver en brons (in de weg- en tijdrit), Ewoud Vromant (C2) haalde zilver (in de tijdrit) en Maxime Hordies (H1) brons.