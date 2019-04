In ruim dertig jaar scoorde geen speler gemiddeld meer punten dan James Harden in het voorbije reguliere NBA-seizoen. Toch wordt The Beard niet alom geprezen. Waarom?

Het lijkt irreëel, maar het is realiteit: 36,1 punten per match, het gemiddelde van James Harden in zijn 78 reguliere seizoenswedstrijden. Het op zes na hoogste seizoensgemiddelde ooit in de NBA, waarvan vijf op naam van Wilt Chamberlain, daterend van de vroege jaren zestig. Veelzeggender is dat Harden de meeste punten per match scoorde sinds Michael Jordan in 1986/87, toen die als jonge Chicago Bulls-ster 37,1 punten per duel door het net gooide. Alleen Kobe Bryant (LA Lakers) kwam daarna, in 2005/06, in de buurt, met gemiddeld 35,4 punten.

