Wie zijn de sporters van de toekomst? Sport/Voetbalmagazine dook voor u 40 parels - van a tot z - op in het voetbal en in andere sporten. Het criterium: geboren zijn in 1999 of later. Vandaag deel 1: van Sebastian Bornauw tot Luka Doncic.

Sebastiaan Bornauw

Voetballer - FC Köln (Ger) - 20 jaar

Bornauw begon met voetballen bij Wydad Casablanca in Marokko, waar zijn vader op dat moment aan het werk was. Zij debuut als profvoetballer maakte hij in de zomer van 2018 bij Anderlecht. Als centrale verdediger speelde hij een sterk seizoen, maar afgelopen zomer werd hij voor 7 miljoen euro verkocht aan FC Köln. In Duitsland is hij momenteel een vaste waarde.De jonge Fransman werd opgeleid bij Stade Rennais, waar hij in april 2019 ook zijn debuut maakte. Op zijn zeventiende is hij dit seizoen een vaste klant in de basis als verdedigende middenvelder. Vooral in de wedstrijd van afgelopen zomer tegen Paris Saint-Germain, die Rennes met 2-1 won, deed Camavinga heel wat monden openvallen.Rayan Cherki wordt gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Olympique Lyon. Afgelopen zomer kreeg hij op 15-jarige leeftijd een profcontract en enkele maanden later mocht hij debuteren tegen Dijon. Zo werd hij de eerste speler geboren in het jaar 2003 die minuten maakte in de Ligue 1. Intussen zijn er weinig Europese topclubs waar zijn naam nog niet op het lijstje staat. KAA Gent nam Jonathan David in januari 2018 over van Ottawa International Soccer Club. In zijn eerste volledige seizoen bij de Buffalo's was hij goed voor veertien doelpunten en vijf assists. Maar pas dit seizoen is de Canadees volledig ontploft. Eerder dit jaar werd hij vijfde op het Gala van de Gouden Schoen. Deze zomer lijkt Gent zijn goudhaantje te gaan verliezen.Alphonso Davies is een zoon van Liberiaanse ouders, die werd geboren in een Ghanees vluchtelingenkamp en opgroeide in Canada. In Noord-Amerika maakte hij zijn debuut bij de Vancouver Whitecaps als offensieve vleugelspeler. In 2018 kocht Bayern München hem voor 10 miljoen euro en kreeg hij in zes wedstrijden zijn kans. Dit seizoen kent hij zijn echte doorbraak bij de Duitsers, zij het als linksachter.De polyvalente middenvelder kreeg afgelopen zomer een profcontract bij Club Brugge. In september mocht hij zijn debuut maken in de bekerwedstrijd tegen Francs Borains en een maand later verving hij de geschorste Ruud Vormer in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. In november kreeg hij ook in de competitie zijn kans en sindsdien werd De Ketelaere, een rasechte Bruggeling, alleen maar populairder bij de fans.De Ligt maakte al op zijn zeventiende zijn debuut in het eerste elftal van Ajax en op zijn achttiende in de nationale ploeg. Sinds 2017 was hij in Amsterdam zelfs een onbetwiste basisspeler, wat hem in 2018 de Golden Boy Award opleverde. De Ne----derlander was de eerste verdediger die de prestigieuze prijs won en werd in hetzelfde jaar zelfs de jongste aanvoerder ooit bij Ajax. Afgelopen zomer betaalde Juventus 75 miljoen euro voor hem. In Turijn heeft De Ligt het voorlopig moeilijk om het niveau van de afgelopen seizoenen te halen.De Limburgse turnster pakte op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2019 telkens goud op de brug met de ongelijke leggers. Op dezelfde discipline won ze ook al drie jaar na elkaar de Wereldbeker. Dankzij haar sterke prestaties werd ze ook al twee jaar na elkaar verkozen tot Belgische Sportvrouw van het Jaar.De vleugelspeler tekende ondanks interesse van Liverpool in 2018 een profcontract bij Anderlecht. Vorig seizoen mocht hij debuteren op het veld van Sint-Truiden, maar Doku slaagde er niet meteen in zichzelf in de basis te knokken. Dit seizoen krijgt hij van Frank Vercauteren (en Vincent Kompany) wel voluit zijn kans en maakte de jongeling ook zijn eerste doelpunten.Op zijn zestiende werd de Sloveen de jongste basketter in de geschiedenis van Real Madrid, dat hij in 2018 naar de zege in de EuroLeague leidde. In hetzelfde jaar werd hij door de Dallas Mavericks opgepikt in de NBA Draft. Vorig seizoen werd hij verkozen tot Rookie of the Year en dit jaar werd hij voor het eerst geselecteerd voor de All-Star Game.