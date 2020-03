Wie zijn de sporters van de toekomst? Sport/Voetbalmagazine dook voor u 40 parels - van a tot z - op in het voetbal en in andere sporten. Het criterium: geboren zijn in 1999 of later. Vandaag deel 2: van Armand Dulpantis tot Mohamed Ihattaren.

Armand Duplantis

Swe - Polsstokspringer - 19 jaar

...

De in Louisiana geboren zoon van een Amerikaanse vader en Zweedse moeder werd al op zijn vijftiende wereldkampioen polsstokspringen bij de junioren. Bij de grote jongens won hij goud op het EK van 2018 en zilver op het WK van 2019. In Glasgow brak hij in februari van dit jaar het wereldrecord indoor door de lat op 6,18 meter te leggen.Pas in 2017, nadat hij zijn voetbalschoenen aan de haak had gehangen, besloot Evenepoel zich voltijds op het wielrennen te storten. In de jeugdcategorieën reed hij meteen iedereen op een hoopje en in 2019, zijn eerste jaar als prof, won hij de Ronde van België, de Clásica San Sebastián én het EK tijdrijden. Dit jaar rijdt hij met de Giro zijn eerste grote ronde.FC Barcelona plukte Fati enkele jaren geleden weg uit de jeugdopleiding van Sevilla en gaf hem afgelopen zomer een profcontract. In een competitiewedstrijd tegen Betis mocht hij invallen en met zijn 16 jaar en 298 dagen was hij de op een na jongste speler ooit bij de Catalanen. De vleugelspeler, die werd geboren in Guinee-Bissau en intussen ook de Spaanse nationaliteit heeft, is geen onbetwiste basisspeler, maar krijgt wel af en toe zijn kans.Felix kreeg een groot deel van zijn opleiding bij Porto, maar kende zijn doorbraak bij grote rivaal Benfica. In de zomer van 2019 werd hij met 126 miljoen de duurste transfer in de clubgeschiedenis van Atlético Madrid en in november van hetzelfde jaar won hij de Golden Boy Award. In Madrid heeft de Portugees, die ook al werd geselecteerd voor de nationale ploeg, het mede door blessures voorlopig moeilijk om zich door te zetten.In 2019 wist Cori Coco Gauff zich op haar vijftiende te kwalificeren voor Wimbledon. In de eerste ronde klopte ze Venus Williams en uiteindelijk strandde ze pas in de vierde ronde tegen de latere winnares Simona Halep. Intussen heeft de Amerikaanse al twee WTA-titels op haar naam staan en prijkt ze in de top 50 van de WTA-ranking.Real Madrid nam de aanvaller afgelopen zomer voor 45 miljoen euro over van Santos. In Spanje is de Braziliaan nog geen onbetwiste basisspeler, maar krijgt hij wel geregeld zijn kans van Zinédine Zidane. Hij wordt gezien als een van dé jongens voor de toekomst. Rodrygo heeft ook al enkele caps bij de Braziliaanse nationale ploeg achter zijn naam staan.Gravenberch speelt al sinds zijn achtste in de jeugdopleiding van Ajax. De jongste twee seizoenen is hij een sterkhouder op het middenveld van Jong Ajax in de eerste divisie. Eind 2018 werd hij met zijn invalbeurt op het veld van PSV de jongste speler ooit in het eerste elftal van de Amsterdammers. Dit seizoen kreeg Gravenberch, die vergeleken wordt met Paul Pogba, al meermaals zijn kans van Erik ten Hag.De in Engeland geboren zoon van Alf-Inge Haaland werd in januari 2019 door RB Salzburg weggeplukt bij Molde FK in zijn vaderland. Bij de Oostenrijkers maakte hij eerder dit seizoen indruk in de Champions League, wat hem een transfer naar Dortmund opleverde. En ook daar scoort hij aan de lopende band. Haaland is nu al een veelvoud van de 20 miljoen waard die de Duitsers in januari betaalden.Kai Havertz moet nog 21 worden en heeft al meer dan tweehonderd wedstrijden voor Bayer Leverkusen op zijn conto staan. Al in 2016 maakte hij als aanvallende middenvelder zijn debuut in de Bundesliga en twee jaar later zou hij voor het eerst geselecteerd worden voor de nationale ploeg. Zijn marktwaarde wordt nu al op 90 miljoen euro geschat.Ihattaren kreeg zijn eerste speelminuten bij PSV in de winter van 2019 tijdens een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. In de loop van het jaar zou hij nog een paar invalbeurten krijgen van Mark van Bommel. Dit seizoen is de aanvallender middenvelder met Marokkaanse roots een van de weinige lichtpuntjes in een zwalpende ploeg.