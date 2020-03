Wie zijn de sporters van de toekomst? Sport/Voetbalmagazine dook voor u 40 parels - van a tot z - op in het voetbal en in andere sporten. Het criterium: geboren zijn in 1999 of later. Vandaag deel 3: van Jakob Ingebrigtsen tot Jadon Sancho.

Jakob Ingebrigtsen

Nor- Loper - 19 jaar

Jakob Ingebrigtsen is de jongste atleet ooit die bij de senioren Europees kampioen werd. In 2018 pakte de Noor op zijn zeventiende de titel op de 1.500 en 5.000 meter. Hij is ook regerend Europees kampioen op de 3.000 meter indoor en Noors kampioen op de 1.500 meter.

Jakob Ingebrigtsen slaat de atletiekwereld met verstomming. © GETTY

Vinícius Júnior

Bra - Voetballer - Real Madrid (Esp) - 19 jaar

Nog voor zijn achttiende verjaardag betaalde Real Madrid midden 2017 46 miljoen euro om de jonge Braziliaan naar Spanje te halen. In 2018 streek hij neer in de hoofdstad en in zijn eerste jaar kreeg hij geregeld speelminuten. Dit seizoen komt de pijlsnelle flankspeler, mede door de blessure van Eden Hazard, nog vaker aan voetballen toe. Enkele weken geleden maakte hij in de Clásico nog het openingsdoelpunt. De Braziliaan werd ook al opgeroepen voor de nationale ploeg.

Vinícius was de eerste tiener sinds Lionel Messi die scoorde in de Clásico. © GETTY

Marco Kana

Voetballer - RSC Anderlecht - 17 jaar

De jonge verdedigende middenvelder kende zijn doorbraak bij Anderlecht als centrale verdediger. Door de blessures van onder meer Vincent Kompany en Philippe Sandler posteerde Frank Vercauteren hem tegen Sint-Truiden in de achterhoede. Hij stelde niet teleur en scoorde zelfs. Na de winterstop verdween Kana, die over erg goeie voeten beschikt, opnieuw uit de ploeg. Bij de nationale U17 is hij aanvoerder.

Marco Kana moet op termijn de opvolger van Kompany worden in de verdediging van Anderlecht. © Belga Image

Thibau Nys

Veldrijder - 17 jaar

Thibau Nys is de zoon van Sven Nys. De jonge veldrijder is erop gebrand om in de moddersporen van zijn vader te treden en lijkt daarvoor over alle kwaliteiten te beschikken. Afgelopen winter won hij bij de beloften de Superprestige en de Wereldbeker en werd hij ook wereldkampioen, Europees kampioen en Belgisch kampioen.

Thibau Nys veegt wekelijks de vloer aan met zijn leeftijdsgenoten in de cross. © Belga Image

Ewoud Pletinckx

Voetballer - Zulte Waregem - 19 jaar

Op zijn negentiende is Ewoud Pletinckx al een van de sterkhouders in de verdediging van Zulte Waregem. Hij kreeg vorig seizoen na de winterstop zijn kans in de thuiswedstrijd tegen Antwerp en maakte indruk met de manier waarop hij Dieumerci Mbokani het leven zuur maakte. Na enkele maanden werd de jeugdinternational, die ook nog studeert aan de KULAK, door de supporters van Zulte Waregem verkozen tot Speler van de Maand.

Ewoud Pletinckx (r) is op zijn negentiende al sterkhouder bij Zulte Waregem. © Belga Image

Evy Poppe

Snowboardster - 16 jaar

Seppe Smits is al enkele jaren een bekende naam in het snowboarden, maar ook bij de dames zit er in België een opkomend (of beter gezegd afdalend) talent. In februari pakte Evy Poppe tijdens de Jeugd Olympische Spelen goud op de slopestyle. Door haar sterke prestatie kreeg ze ook een wildcard voor de US Open, een prestigieus toernooi in de Verenigde Staten.

Evy Poppe is de toekomst van de Belgische wintersport. © Belga Image

Alice Robinson

Nzl - Skiester - 18 jaar

Alice Robinson won in oktober van vorig jaar op haar zeventiende de reuzenslalom in Sölden. Voor Nieuw-Zeeland was het de eerste Wereldbekeroverwinning in 22 jaar. Toen ze pas zestien was nam het absolute toptalent ook al deel aan de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyongyang.

Is er een hegemonie in zicht in de reuzenslalom? © Belga Image

Jonathan Sacoor

Loper - 20 jaar

Met de 4x400-meterploeg pakte Sacoor goud op het EK 2018 in Berlijn, brons op het WK indoor 2018 in Birmingham en brons op het WK 2019 in Doha. Persoonlijk won hij in 2018 de 400 meter op het WK U20 in Tampere en de Memorial Van Damme en werd hij verkozen tot Mannelijke Belofte van het Jaar op het gala van de Gouden Spike. Opvolging voor de gebroeders Borlée lijkt met hem verzekerd.

Zal Jonathan Sacoor nog beter worden dan de broers Borlée? © Belga Image

Albert Sambi Lokonga

Voetballer - RSC Anderlecht - 20 jaar

Sambi Lokonga maakte eind 2017 zijn debuut bij Anderlecht. Het seizoen 2018-2019 leek voor hem het jaar van de doorbraak te worden, maar de jonge middenvelder werd afgeremd door een zware blessure. Afgelopen zomer maakte hij eindelijk zijn rentree en dit seizoen is de broer van Paul-José Mpoku in Brussel een van de jongens die al de meeste minuten maakte.

Sambi Lokonga moet voor stabiliteit zorgen op het middenveld van Anderlecht. © Belga Image

Jadon Sancho

Eng - Voetballer - Borussia Dortmund (Ger) - 19 jaar

De flankspeler werd opgeleid in de jeugdopleiding van Manchester City, waar hij op zijn zeventiende voor 8 miljoen pond werd weggehaald door Borussia Dortmund. De Duitsers namen hem meteen op in de A-kern en gaven hem geregeld zijn kans. Intussen is Sancho een vaste waarde, speelde hij al bijna zeventig wedstrijden en maakt hij deel uit van de Engelse nationale ploeg.

Alle topclubs staan momenteel in de rij voor Jadon Sancho. © GETTY

