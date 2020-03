Wie zijn de sporters van de toekomst? Sport/Voetbalmagazine dook voor u 40 parels - van a tot z - op in het voetbal en in andere sporten. Het criterium: geboren zijn in 1999 of later. Vandaag het laatste deel: van Jannik Sinner tot Zion Williamson.

De Italiaan wordt gezien als een van de jongens die de toekomst van het mannentennis mee moeten kleuren. In november van vorig jaar won hij de Masters Next Gen en intussen staat hij ook in de top honderd van de ATP-ranking. In februari van dit jaar pakte hij in Rotterdam tegen David Goffin zijn eerste zege tegen een speler uit de top tien.Ook in het gewichtheffen bij de vrouwen ziet de toekomst van ons land er rooskleurig uit. Op het EK voor junioren in oktober pakte Nina Sterckx goud in de categorie tot 49 kilogram. Op haar zeventiende is ze goed voor enkele wereld- en Europese records bij de U17 en U20. In maart werd de Oost-Vlaamse, die wordt begeleid door Tom Goegebuer, bij de jeugd ook al wereldkampioen.Sandro Tonali is negentien en speelde al bijna tachtig wedstrijden voor Brescia. De jonge centrale middenvelder, die wordt geroemd voor zijn vista en rust aan de bal, wordt nu al vergeleken met Andrea Pirlo. Het is dan ook geen verrassing dat heel wat topploegen hengelen naar zijn diensten. In oktober mocht Tonali onder Roberto Mancini ook zijn debuut maken bij de nationale ploeg.In 2018 won Remco Evenepoel Kuurne-Brussel-Kuurne bij de junioren na een solo van maar liefst zestig kilometer. Een straffe prestatie, waar ook Cian Uijtdebroeks in slaagde. Hij won dit seizoen na een solo van vijftig kilometer en pakte ook vorig jaar bij de nieuwelingen al heel wat prijzen, zo werd hij onder meer Belgisch kampioen.Maarten Vandevoordt, die opgroeide in dezelfde straat als Simon Mignolet, werd in de zomer van 2018-2019 bij de A-kern van KRC Genk gehaald. Dit seizoen schopte hij het onverwacht tot eerste doelman. Danny Vukovic viel geblesseerd uit en vervanger Gaëtan Coucke overtuigde niet, waardoor Vandevoordt met zijn optreden tegen Napoli de jongste doelman ooit werd in de Champions League. Momenteel ligt hij in de lappenmand na een operatie aan de elleboog.Op zijn twintigste is Zinho Vanheusden de absolute leider in de verdediging van Standard. De Limburger werd opgeleid bij Inter. Dat leende hem sinds de winter van 2018 aan de Luikenaars, die hem afgelopen zomer definitief overnamen voor bijna 12 miljoen euro. Vanheusden wordt gezien als de opvolger van Vincent Kompany bij de Rode Duivels.Davinia Vanmechelen maakte al in 2015 haar debuut bij Standard en de Red Flames. Na Standard ging ze naar Genk, waar de middenveldster in 2018 werd weggeplukt door PSG Féminines. Sinds deze zomer wordt ze door de Fransen uitgeleend aan FC Twente Vrouwen, met wie ze voor de winterstop in de poulefase van de Champions League aantrad.De aanvallender middenvelder kreeg in de zomer van 2017 al op zijn zestiende een profcontract bij Anderlecht. Een jaar later liet Hein Vanhaezebrouck hem debuteren op het veld van Sint-Truiden. Intussen is Verschaeren een vaste waarde bij paars-wit, werd hij verkozen tot Belofte en Jonge Profvoetballer van het Jaar en riep Roberto Martínez hem op voor de Rode Duivels.Aster Vranckx werd pas op zijn dertiende door KV Mechelen weggeplukt bij de jeugd van Woluwe-Zaventem. Afgelopen zomer kreeg hij bij de Kakkers een profcontract en mocht hij debuteren in de Supercup tegen KRC Genk. Zijn echte doorbraak kende de middenvelder enkele weken later tegen Anderlecht. Sindsdien geeft Wouter Vrancken hem mondjesmaat zijn kans.De Amerikaan van 1,98 meter werd bij de NBA Draft van 2019 als eerste gekozen door de New Orleans Pelicans. Door een blessure kon hij pas in januari 2020 zijn debuut maken tegen de San Antonio Spurs, maar de afgelopen maanden maakte hij heel wat indruk. Vorige zomer tekende hij een vijfjarige sponsordeal ter waarde van 75 miljoen dollar met Air Jordan, de grootste schoenendeal ooit na LeBron James in 2003.