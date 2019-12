Het sportmoment van Matthias Stockmans: golflegende Tiger Woods die na vier rugoperaties de Masters op zijn naam schrijft.

Elf jaar was het geleden, van de US Open in 2008, dat Tiger Woods nog eens een van de vier majortoernooien wist te winnen. Een periode waarin de Amerikaanse golfheld door het stof diende te gaan. Het begon in 2009 met de onverkwikkelijke saga rond zijn seksverslaving en het veelvuldig bedriegen van zijn toenmalige echtgenote Eline Nordegren. Weg was het smetteloze imago van de All American Hero. Vervolgens sputterde het atletische lichaam, met de ene operatie na de andere. Knieën en rug bleken kapot na vijftien jaar aan de top. Twee jaar geleden, in aanloop naar zijn geliefkoosde Masters en na zijn derde rugoperatie in twee jaar tijd, dacht hij zelf dat het 'over and out' was met zijn carrière.

Maar kijk, een vierde rugoperatie bleek uiteindelijk de goede. Tiger leerde zichzelf op een andere manier golfen en vertoonde signalen van herstel. En plots was daar april 2019, op de Augusta National Golf, een van de meest iconische en mooiste golfterreinen in de wereld. Daar waar hij in 1997 zijn eerste major won, als 21-jarige en jongste ooit. Op de slotdag ging hij op en over de Italiaan Francisco Molinari, om te eindigen als leider met een score van 13 onder par. Toeschouwers ter plekke en kijkers over heel de wereld uit hun dak. De Amerikaan pakte zijn vijfde zege op The Masters, zijn vijftiende major in totaal, de jacht op recordhouder Jack Nicklaus (18) is weer open.

Woods, die de golfsport revolutioneerde en commercialiseerde, verwezenlijkte zo op zijn 43ste een ongelooflijke comeback die de legende rond hem alleen maar vergroot en die de sport zo een prachtige metafoor voor het leven maakt. Tiger is back! (en nu maar hopen dat die vermaledijde rug het nog een paar jaar uithoudt)

Eervolle vermeldingen voor Ajax, dat vorig seizoen in de CL toonde dat je met visie en durf nog altijd kan winnen van financiële mastodonten. En het olijke duo Mathieu van der Poel - Remco Evenepoel, dat in 2019 de toekomst van het wielrennen veiligstelde en doet watertanden naar de komende jaren.