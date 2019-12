Het sportmoment van Jonas Creteur: de vier langste en stilste seconden uit de NBA-geschiedenis.

Vier seconden op het einde van de beslissende game seven in de halve finales van de Eastern Conference, tussen de Toronto Raptors en de Philadelphia 76'ers.

Vier seconden waarin Kawhi Leonard, de ster van de Raptors die bij een 90-90 stand het laatste fadeaway jumpshot afvuurde, tijd had om op zijn voeten te landen en zelfs te hurken. Om te zien of hij de winnende buzzerbeater zou scoren.

Vier seconden waarin Joel Embiid, die het shot tevergeefs had proberen af te blokken en daarna meters voorbij de achterlijn vloog, nog op zijn stappen kon terugkeren en een blik op de ring kon werpen.

Vier seconden die niet alleen bijna twintigduizend toeschouwers in de Scotiabank Arena van Toronto, maar heel Canada en miljoenen NBA-fans wereldwijd de adem deed inhouden.

Vier seconden die de bal immers nodig had om, na de release uit Leonards handen en na vier keer stuiteren op de ring, tergend traag door het net te vallen.

Vier seconden die Kawhi Leonard onsterfelijk maakten in Toronto en ver daarbuiten. Want zo plaveide hij de weg richting de NBA-titel, de eerste ooit voor de Raptors, voor een Canadese ploeg tout court. Na winst in de latere finale tegen titelverdediger Golden State Warriors - een mega-stunt.

En toch zullen vooral die vier seconden uit game seven tegen Philadelphia eeuwig bovendrijven in het geheugen van de Raptorsfans.

Een moment dat vier seconden lang zo stil was dat het overal ter wereld gehoord werd.

'The Shot Heard Round The World', mijn sportmoment van 2019.