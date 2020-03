Het coronavirus legt de hele sportwereld lam, maar elk nadeel heeft zijn voordeel: je kan je nog altijd in de zetel vleien om een sportfilm, -serie of -docu te bekijken. Een aantal suggesties.

Sunderland 'til I Die (Netflix)

Een klassieker onder de voetbaldocumentaires. Het onderwerp: het seizoen 2017-2018 van The Black Cats, waarin ze na degradatie proberen terug te vechten naar de Premier League. 'Sunderland 'til I Die laat zowat alles zien wat goed en slecht is aan het Engels voetbal', schreef The Guardian over de rauwe, maar levensechte reeks.

Volksclub Wint Europacup (Youtube)

Niet alleen Sunderland, maar ook KV Mechelen mag zich een echte club van het volk noemen. Aan de hand van nooit eerder vertoonde beelden vertelt deze documentaire het verhaal van het Malinwa van Lei Clijsters, Piet den Boer en Eli Ohana dat in 1988 de Beker voor Bekerwinnaars won.

Wereldrecord (VRT Nu)

Even zin in iets anders dan voetbal? Dan is Wereldrecord een aanrader. In de zevendelige documentaire gaat Maarten Vangramberen op zoek naar de verklaring van verschillende wereldrecords. Komen onder meer aan bod: de sprong van Mike Powell, de beklimming van de Alpe d'Huez door Marco Pantani en de perfecte 10 van turnster Nadia Comaneci.

Antoine Griezmann: Champion Du Monde (Netflix)

Eentje voor de sadomasochisten onder ons. In deze documentaire toont Antoine Griezmann, zoals de titel doet vermoeden, de weg die hij aflegde naar de wereldbekeroverwinning in 2018. Onderweg had de jonge Fransman lange tijd last van het Dries Mertens-syndroom: veel clubs vonden hem als jonge voetballer te klein voor een carrière aan de top.

Le K Benzema (Netflix)

Griezmann is niet de enige Fransman met een docu, ook Karim Benzema heeft er eentje. De spits van Real Madrid vertelt in Le K Benzema niet alleen over zijn carrière, maar praat ook over de schandalen waarbij hij betrokken was.

Stop At Nothing: The Lance Armstrong Story (Netflix)

Over schandalen gesproken: The Lance Armstrong Story toont het verhaal van de wielrenner die jarenlang de sportwereld bedroog. De Amerikaan won mede dankzij zijn dopinggebruik zeven keer de Tour de France, maar zag al die zeges jaren later geschrapt worden.

Spitsbroers (VTM Go)

Liever een drama dat niet echt gebeurd is? Dan is Spitsbroers een aanrader. Deze fictiereeks gaat over twee voetballende broers die dromen van een carrière als prof. Terwijl dat bij Dennis aardig lukt, krijgt Alan de nodige tegenslagen te verwerken.

Formula 1: Drive to Survive (Netflix)

Een documentairereeks die een samenwerking is tussen Netflix en de Formule 1 moet wel spektakel opleveren. Exclusieve beelden tonen u het leven achter de schermen van de snelste sport ter wereld tijdens de seizoenen 2018 en 2019.

The Game Changers (Netflix)

Zin om, nu u toch thuis zit, ook iets aan een betere wereld te doen? Kijk kan zeker eens naar The Game Changers. Meerdere (bekende) atleten die volledig plantaardig leven, vertellen over hun succesverhalen. Onder meer Lewis Hamilton passeert de revue.

Icarus (Netflix)

Icarus won in 2018 de Oscar voor beste documentaire. Amateurwielrenner Bryan Fogel test de effecten van bevorderende middelen op zijn eigen lichaam en komt daarbij in contact met Grigory Rodchenkov, dé klokkenluider in een grootschalig Russisch dopingschandaal. Een must-see.

De Pleintjes (Youtube)

Een knappe documentaire over de Antwerpse straatvoetbalcultuur. De Pleintjes laat zien hoe kleine dribbelende jongens in Wilrijk, Borgerhout en Deurne ervan dromen om in de voetsporen van Radja Nainggolan en Mousa Dembélé te treden.

FC De Kampioenen (VRT Nu)

Geen zin om te kijken naar mensen die duizend keer beter kunnen voetballen dan uzelf? Dan staan op VRT Nu nog altijd seizoenen 9 en 10 van FC De Kampioen ter uwer beschikking. Vijftien afleveringen vol tournée générales, klungelende voetballers en vooral doldwaze misverstanden.

Extra Time (VRT Nu)

Maar als u in tijden van corona gewoon het Belgisch voetbal opnieuw wil zien, dan zijn zijn er gelukkig nog altijd de uitzendingen van Extra Time die u kan herbekijken. De aflevering met de flipchart van Filip Joos staat helaas niet meer op VRT Nu, maar circuleert gelukkig wel nog altijd op het internet.

Sunderland 'til I Die (Netflix)Een klassieker onder de voetbaldocumentaires. Het onderwerp: het seizoen 2017-2018 van The Black Cats, waarin ze na degradatie proberen terug te vechten naar de Premier League. 'Sunderland 'til I Die laat zowat alles zien wat goed en slecht is aan het Engels voetbal', schreef The Guardian over de rauwe, maar levensechte reeks.Volksclub Wint Europacup (Youtube)Niet alleen Sunderland, maar ook KV Mechelen mag zich een echte club van het volk noemen. Aan de hand van nooit eerder vertoonde beelden vertelt deze documentaire het verhaal van het Malinwa van Lei Clijsters, Piet den Boer en Eli Ohana dat in 1988 de Beker voor Bekerwinnaars won. Wereldrecord (VRT Nu) Even zin in iets anders dan voetbal? Dan is Wereldrecord een aanrader. In de zevendelige documentaire gaat Maarten Vangramberen op zoek naar de verklaring van verschillende wereldrecords. Komen onder meer aan bod: de sprong van Mike Powell, de beklimming van de Alpe d'Huez door Marco Pantani en de perfecte 10 van turnster Nadia Comaneci. Antoine Griezmann: Champion Du Monde (Netflix)Eentje voor de sadomasochisten onder ons. In deze documentaire toont Antoine Griezmann, zoals de titel doet vermoeden, de weg die hij aflegde naar de wereldbekeroverwinning in 2018. Onderweg had de jonge Fransman lange tijd last van het Dries Mertens-syndroom: veel clubs vonden hem als jonge voetballer te klein voor een carrière aan de top.Le K Benzema (Netflix) Griezmann is niet de enige Fransman met een docu, ook Karim Benzema heeft er eentje. De spits van Real Madrid vertelt in Le K Benzema niet alleen over zijn carrière, maar praat ook over de schandalen waarbij hij betrokken was. Stop At Nothing: The Lance Armstrong Story (Netflix)Over schandalen gesproken: The Lance Armstrong Story toont het verhaal van de wielrenner die jarenlang de sportwereld bedroog. De Amerikaan won mede dankzij zijn dopinggebruik zeven keer de Tour de France, maar zag al die zeges jaren later geschrapt worden. Spitsbroers (VTM Go)Liever een drama dat niet echt gebeurd is? Dan is Spitsbroers een aanrader. Deze fictiereeks gaat over twee voetballende broers die dromen van een carrière als prof. Terwijl dat bij Dennis aardig lukt, krijgt Alan de nodige tegenslagen te verwerken. Formula 1: Drive to Survive (Netflix)Een documentairereeks die een samenwerking is tussen Netflix en de Formule 1 moet wel spektakel opleveren. Exclusieve beelden tonen u het leven achter de schermen van de snelste sport ter wereld tijdens de seizoenen 2018 en 2019.The Game Changers (Netflix)Zin om, nu u toch thuis zit, ook iets aan een betere wereld te doen? Kijk kan zeker eens naar The Game Changers. Meerdere (bekende) atleten die volledig plantaardig leven, vertellen over hun succesverhalen. Onder meer Lewis Hamilton passeert de revue.Icarus (Netflix)Icarus won in 2018 de Oscar voor beste documentaire. Amateurwielrenner Bryan Fogel test de effecten van bevorderende middelen op zijn eigen lichaam en komt daarbij in contact met Grigory Rodchenkov, dé klokkenluider in een grootschalig Russisch dopingschandaal. Een must-see.De Pleintjes (Youtube)Een knappe documentaire over de Antwerpse straatvoetbalcultuur. De Pleintjes laat zien hoe kleine dribbelende jongens in Wilrijk, Borgerhout en Deurne ervan dromen om in de voetsporen van Radja Nainggolan en Mousa Dembélé te treden. FC De Kampioenen (VRT Nu)Geen zin om te kijken naar mensen die duizend keer beter kunnen voetballen dan uzelf? Dan staan op VRT Nu nog altijd seizoenen 9 en 10 van FC De Kampioen ter uwer beschikking. Vijftien afleveringen vol tournée générales, klungelende voetballers en vooral doldwaze misverstanden.Extra Time (VRT Nu)Maar als u in tijden van corona gewoon het Belgisch voetbal opnieuw wil zien, dan zijn zijn er gelukkig nog altijd de uitzendingen van Extra Time die u kan herbekijken. De aflevering met de flipchart van Filip Joos staat helaas niet meer op VRT Nu, maar circuleert gelukkig wel nog altijd op het internet.