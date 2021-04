Op drie maanden van de start van de Olympische Spelen in Tokio heeft de Japanse regering opnieuw de noodtoestand uitgeroepen in Tokio en drie andere regio's, waar het aantal nieuwe coronabesmettingen snel toeneemt. Dat heeft de Japanse premier Yoshihide Suga vrijdag aangekondigd. In juli gaan in Tokio de Olympische Spelen van start.

Het is al de derde keer dat Tokio een noodtoestand afkondigt voor onder meer Tokio. In de westelijke regio's Kyoto, Osaka en Hyogo geldt ook de noodtoestand. "Het crisisgevoel breidt uit, nu we er niet in geslaagd zijn om de verspreiding van besmettelijkere nieuwe varianten in te dijken", aldus de Japanse coronacommissaris Yasutoshi Nishimura eerder op de dag.

In Tokio zijn 861 nieuwe besmettingen gemeld, het hoogste aantal in bijna drie maanden. In grote steden, zoals Tokio, draagt iedereen een mondmasker, maar treinen zitten vol en restaurants en winkels worden druk bezocht. Het vaccinatietempo in Japan ligt intussen heel laag. Midden februari werden de eerste vaccins toegediend, maar op dit moment is slechts 0,7 procent van de bevolking volledig ingeënt.

De nieuwe maatregelen lopen van 25 april tot 11 mei. Horecazaken waar alcohol wordt geserveerd moeten de deuren sluiten, net zoals grote winkels en bepaalde winkelcentra en sportwedstrijden vinden zonder publiek plaats. Bij de Olympische Spelen mogen sowieso al geen buitenlandse fans aanwezig zijn. Een vorige lockdown verplichtte horecazaken waar alcohol geserveerd wordt enkel om de openingsuren in te perken. Toch blijven de Japanse maatregelen minder streng dan wat andere overheden hun bevolking oplegden. In juli moeten de Olympische Spelen van start gaan, nadat die vorig jaar al werden uitgesteld.

