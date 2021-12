Australië zal de Olympische Winterspelen van 2022 in de Chinese hoofdstad Peking diplomatiek boycotten. Het land volgt zo het voorbeeld van de Verenigde Staten.

Concreet stuurt Australië geen enkele diplomatieke vertegenwoordiger, zo kondigde premier Scott Morrison aan.

Australische atleten zullen volgend jaar in februari dus wel afzakken naar China. Maar onder meer door mensenrechtenschendingen in de noordwestelijke regio Xinjiang, stuurt Canberra geen diplomaten in het kader van de 24e winterolympiade. De beslissing is volgens Morrison geen verrassing aangezien de relaties tussen beide landen de voorbije jaren bekoeld zijn. Ze is genomen in het licht van het nationale belang, aldus de premier. Hij had het ook over de 'juiste beslissing'.

China en Australië kibbelden onder meer over Australische wetten tegen buitenlandse inmenging en recent nog de beslissing van Australië om nucleaire onderzeeërs aan te schaffen, aldus de premier. Eerder zei Peking dat het forse tegenmaatregelen zal nemen bij boycotten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bekritiseerde dat de Verenigde Staten het neutraliteitsprincipe van de sport geschonden hebben.

'Genocide'

Washington zei dat de maatregel genomen werd wegens de 'genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang'. De VS willen een duidelijke boodschap versturen om aan te geven dat dit niet wordt getolereerd, aldus het Witte Huis. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren in die regio, maar Peking ontkent dat.

Overheden sturen doorgaans een omvangrijke delegatie hooggeplaatste diplomaten naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Maar wegens corona zouden dat er bij de komende Winterspelen sowieso al een stuk minder zijn.

