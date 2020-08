In navolging van de Amerikaanse profbasketcompetitie NBA zijn er ook in heel wat andere sporttakken in de Verenigde Staten boycots ontstaan uit protest na het politiegeweld tegen de zwarte Amerikaan Jacob Blake in Kenosha in de staat Wisconsin.

Basketbal

De acties in de sportwereld werden woensdag op gang getrokken in de NBA, waar de duels werden uitgesteld omdat spelers weigerden het veld te betreden. Onder meer de Milwaukee Bucks weigerden om de basketbalarena te betreden en bleven in de kleedkamer. Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin. Volgens Amerikaanse media zouden titelfavorieten LA Clippers en Los Angeles Lakers tijdens een spoedvergadering zelfs voor de stopzetting van het seizoen gepleit hebben.

De WNBA, met daarin onze landgenotes Emma Meesseman en Julie Allemand, sloot zich niet veel later bij die beslissing aan. 'Als solidariteit met onze broeders in de NBA', liet de organisatie weten. De wedstrijden van woensdag gaan niet door.

'Als solidariteit met onze broeders in de NBA', liet de organisatie weten. De wedstrijden van woensdag gaan niet door. 'Nooit gedacht dat ik kogelgaten zou schilderen op de achterkant van een t-shirt', schreef Meesseman op Twitter. 'Zeven schotwonden in de rug. Dit is er gebeurd bij een mens in het echte leven. Een zwarte man. Hoeveel volgen er nog?'

Voetbal

In de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer (MLS) werden op de valreep vijf van de zes geplande wedstrijden uitgesteld. Het gaat om de duels Miami-Atlanta, Dallas-Colorado, Real Salt Lake-LAFC, San Jose-Portland en LA Galaxy-Seattle. Enkel de wedstrijd tussen Orlando en Nashville kon doorgaan omdat daar reeds was afgetrapt toen het protest ontstond. 'De MLS veroordeelt racisme en staat voor gelijkheid', klinkt het in een mededeling. 'Om verandering teweeg te brengen hebben we echter actie nodig.'

Baseball

In de baseballcompetitie MLB moesten de duels Cincinnati Reds-Milwaukee Brewers, San Francisco Giants-Los Angeles Dodgers en San Diego Padres-Seattle Mariners uitgesteld worden omdat spelers het veld weigerden te betreden.

Tennis

Het spelersprotest bereikte ook de tenniswereld, waar de Japanse topper Naomi Osaka zich terugtrok uit het WTA-toernooi van Cincinnati, waar ze het in de halve finale zou opnemen tegen Elise Mertens. De organisatoren van de ATP- en WTA-toernooien van Cincinnati, die uitzonderlijk plaatsvinden op Flushing Meadows in New York, beslisten daarop de wedstrijden van donderdag met een dag uit te stellen tot vrijdag. 'De tennissport maakt zo een gezamenlijk statement tegen raciale ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid', klinkt het in de mededeling van het Western & Southern Open. 'Daarom zal er donderdag niet gespeeld worden. De wedstrijden worden verplaatst naar vrijdag.'

In de rug geschoten

De zwarte Jacob Blake werd door een agent meerdere keren in de rug geschoten toen hij zondag terug naar zijn auto liep waar zijn drie kleine kinderen in zaten. Hij had kennelijk geprobeerd een ruzie tussen twee vrouwen te sussen. Het is volkomen onduidelijk waarom de agent het vuur op de ongewapende 29-jarige Blake opende. Hij is zwaargewond en zou verlamd zijn. Alle betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld.

Het neerschieten van Jacob Blake komt er na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van een zwarte verdachte in mei in Minneapolis door toedoen van een blanke agent. De dood van George Floyd ontketende een golf van massale protesten tegen politiegeweld.

De acties in de sportwereld werden woensdag op gang getrokken in de NBA, waar de duels werden uitgesteld omdat spelers weigerden het veld te betreden. Onder meer de Milwaukee Bucks weigerden om de basketbalarena te betreden en bleven in de kleedkamer. Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin. Volgens Amerikaanse media zouden titelfavorieten LA Clippers en Los Angeles Lakers tijdens een spoedvergadering zelfs voor de stopzetting van het seizoen gepleit hebben. De WNBA, met daarin onze landgenotes Emma Meesseman en Julie Allemand, sloot zich niet veel later bij die beslissing aan. 'Als solidariteit met onze broeders in de NBA', liet de organisatie weten. De wedstrijden van woensdag gaan niet door.'Als solidariteit met onze broeders in de NBA', liet de organisatie weten. De wedstrijden van woensdag gaan niet door. 'Nooit gedacht dat ik kogelgaten zou schilderen op de achterkant van een t-shirt', schreef Meesseman op Twitter. 'Zeven schotwonden in de rug. Dit is er gebeurd bij een mens in het echte leven. Een zwarte man. Hoeveel volgen er nog?'In de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer (MLS) werden op de valreep vijf van de zes geplande wedstrijden uitgesteld. Het gaat om de duels Miami-Atlanta, Dallas-Colorado, Real Salt Lake-LAFC, San Jose-Portland en LA Galaxy-Seattle. Enkel de wedstrijd tussen Orlando en Nashville kon doorgaan omdat daar reeds was afgetrapt toen het protest ontstond. 'De MLS veroordeelt racisme en staat voor gelijkheid', klinkt het in een mededeling. 'Om verandering teweeg te brengen hebben we echter actie nodig.' In de baseballcompetitie MLB moesten de duels Cincinnati Reds-Milwaukee Brewers, San Francisco Giants-Los Angeles Dodgers en San Diego Padres-Seattle Mariners uitgesteld worden omdat spelers het veld weigerden te betreden. Het spelersprotest bereikte ook de tenniswereld, waar de Japanse topper Naomi Osaka zich terugtrok uit het WTA-toernooi van Cincinnati, waar ze het in de halve finale zou opnemen tegen Elise Mertens. De organisatoren van de ATP- en WTA-toernooien van Cincinnati, die uitzonderlijk plaatsvinden op Flushing Meadows in New York, beslisten daarop de wedstrijden van donderdag met een dag uit te stellen tot vrijdag. 'De tennissport maakt zo een gezamenlijk statement tegen raciale ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid', klinkt het in de mededeling van het Western & Southern Open. 'Daarom zal er donderdag niet gespeeld worden. De wedstrijden worden verplaatst naar vrijdag.'De zwarte Jacob Blake werd door een agent meerdere keren in de rug geschoten toen hij zondag terug naar zijn auto liep waar zijn drie kleine kinderen in zaten. Hij had kennelijk geprobeerd een ruzie tussen twee vrouwen te sussen. Het is volkomen onduidelijk waarom de agent het vuur op de ongewapende 29-jarige Blake opende. Hij is zwaargewond en zou verlamd zijn. Alle betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld. Het neerschieten van Jacob Blake komt er na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van een zwarte verdachte in mei in Minneapolis door toedoen van een blanke agent. De dood van George Floyd ontketende een golf van massale protesten tegen politiegeweld.