Slecht nieuws voor zij die hadden gehoopt de voetballeemte op te vullen door naar esports te kijken: ook de virtuele voetbalwereld lijdt onder het coronavirus.

Dit weekend stond de vijftiende en laatste speeldag in de Proximus ePro League, de Jupiler Pro League in esports, op het programma. De spelers van STVV, Standard, KRC Genk, Charleroi, Zulte Waregem en Club Brugge eindigden in de top zes en zouden het nu in de play-offs normaal gezien moeten opnemen tegen de zes ploegen die een professionele FIFA-speler onder contract hebben staan. Maar helaas, ook de esporters werden getroffen door het coronavirus.

Bijna elke esport-competitie werkt samen met EA Sports, de ontwikkelaar van FIFA, dat afgelopen weekend met het statement kwam dat alle 'leagues' tijdelijk worden opgeschort. Wedstrijden die live worden gespeeld trekken steeds meer volk naar de arena's en het wil dan ook geen enkel risico nemen.

Kunnen de matchen dan niet online worden afgewerkt? 'Dat zou een te groot risico zijn', zegt Hakim El Kaddouri, alias MrDoorey, die momenteel werkt als FIFA-coach en commentaar geeft op de Proximus ePro League. 'In het buitenland wordt soms gespeeld voor 75.000 euro, stel je voor dat iemand dan gewoon zijn internetkabel uittrekt.'

El Gran Derbi

Zondagavond stond in Spanje normaal de derby tussen Sevilla FC en Real Betis op het programma. De twee clubs besloten om de wedstrijd dan maar door twee spelers op FIFA te laten uitvechten. Na negentig minuten stond het 5-5, maar Borja Iglesias klopte Sergio Reguilón in de verlengingen met een golden goal en haalde zo de zege voor Betis binnen.

Dit weekend stond de vijftiende en laatste speeldag in de Proximus ePro League, de Jupiler Pro League in esports, op het programma. De spelers van STVV, Standard, KRC Genk, Charleroi, Zulte Waregem en Club Brugge eindigden in de top zes en zouden het nu in de play-offs normaal gezien moeten opnemen tegen de zes ploegen die een professionele FIFA-speler onder contract hebben staan. Maar helaas, ook de esporters werden getroffen door het coronavirus.Bijna elke esport-competitie werkt samen met EA Sports, de ontwikkelaar van FIFA, dat afgelopen weekend met het statement kwam dat alle 'leagues' tijdelijk worden opgeschort. Wedstrijden die live worden gespeeld trekken steeds meer volk naar de arena's en het wil dan ook geen enkel risico nemen.Kunnen de matchen dan niet online worden afgewerkt? 'Dat zou een te groot risico zijn', zegt Hakim El Kaddouri, alias MrDoorey, die momenteel werkt als FIFA-coach en commentaar geeft op de Proximus ePro League. 'In het buitenland wordt soms gespeeld voor 75.000 euro, stel je voor dat iemand dan gewoon zijn internetkabel uittrekt.'El Gran Derbi Zondagavond stond in Spanje normaal de derby tussen Sevilla FC en Real Betis op het programma. De twee clubs besloten om de wedstrijd dan maar door twee spelers op FIFA te laten uitvechten. Na negentig minuten stond het 5-5, maar Borja Iglesias klopte Sergio Reguilón in de verlengingen met een golden goal en haalde zo de zege voor Betis binnen.