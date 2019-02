Ook zonder spikes of voetbalcontract blijft Usain Bolt een cashmachine

De spikes hangen al sinds 2017 aan de haak en ook de voetbalschoenen verdwenen na een test bij de Central Coast Mariners (Australië) onlangs in de kast, maar Usain Bolt blijft een cashmachine. Toen hij in 2016 een nieuwe overeenkomst met Puma ondertekende, goed voor 8,8 miljoen euro per jaar, bouwden de twee partijen een vangnet in: de Jamaicaanse sprinter zou na zijn sportcarrière ambassadeur van het sportmerk blijven en kon daarvoor iets meer dan 3,5 miljoen euro per jaar cashen.

