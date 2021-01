De Duitse arts Mark Schmidt is vrijdag in een rechtbank in München veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 10 maanden vanwege het toedienen van doping aan tientallen sporters. Hij mag drie jaar het beroep van arts niet uitoefenen.

De openbare aanklager had een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden een een beroepsverbod van vijf jaar gevraagd.

De 42-jarige Schmidt werd ervan beschuldigd tussen 2011 en 2019 atleten van bloeddoping te hebben voorzien, onder wie de wielrenners Alessandro Petacchi en Georg Preidler en verschillende deelnemers aan de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang.

De Duitse arts, die tijdens het proces bekende dat hij illegale bloedtransfusies heeft uitgevoerd, is de spil in de dopingaffaire die bij justitie de naam Operatie Aderlass kreeg. De zaak kwam aan het licht bij een inval tijdens het WK noordse ski in Innsbruck begin 2019, ook de praktijk van Schmidt werd doorzocht. Hij werd na huiszoekingen in hetzelfde jaar in zijn woonplaats Erfurt aangehouden.

