Russische en Wit-Russische paralympiërs mogen uiteindelijk dan toch niet deelnemen aan de Paralympische Winterspelen, vrijdag van start gaan in de Chinese hoofdstad Peking, zo maakte het Internationaal Paralympisch Comité IPC donderdag bekend.

Een opvallende beslissing, want woensdag had het IPC paralympiërs van beide landen net startrecht gegeven in Peking. Zij zouden mogen deelnemen onder neutrale vlag en daarnaast zouden in de medaillespiegel de prestaties van beide landen niet opgenomen worden, maar het IPC kwam daar minder dan 24 uur later reeds op terug.

'Heel wat andere landen, teams en atleten dreigden ermee forfait te geven, wat de Paralympische Spelen van Peking in zijn geheel in gevaar bracht', zo klinkt het in een korte mededeling. 'Daarnaast is de situatie in het atletendorp aan het escaleren en kon de veiligheid van de atleten niet meer gegarandeerd worden.'

Met de uitsluiting van beide landen volgt het IPC de richtlijn van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat er begin deze week reeds op had aangedrongen sporters uit Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten van internationale competities. Een dag later raakte dan weer bekend dat Oekraïne, ondanks de inval van buurland Rusland, met een voltallig team aanwezig zal zijn in Peking.

