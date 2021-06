Het organisatiecomité voor de Olympische Spelen van Tokio (23 juli-8 augustus) heeft maandag een beslissing genomen over de aanwezigheid van Japanse fans in de stadions. Er werd besloten een maximum van 10.000 lokale toeschouwers toe te laten bij evenementen, op voorwaarde dat dit aantal niet hoger is dan vijftig procent van de capaciteit van het stadion. Buitenlandse fans werden eerder al geweerd van de olympiade.

De organisatie laat wel de optie open om competities achter gesloten deuren door te laten gaan indien het aantal coronagevallen opnieuw sterk zou stijgen in de periode van de start van de Spelen. De beslissing werd maandag genomen na een bijeenkomst van vertegenwoordigers van het organisatiecomité, de Japanse regering, de regering van metropool Tokio, het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Het organisatiecomité verkocht 42 procent van het aantal tickets voor de olympische wedstrijden, maar voor sommige evenementen werd meer dan 50 procent van de tickets verkocht. Volgens persagentschap Kyodo zou de organisatie eraan denken om in dat geval per lottrekking te bepalen welke fans de competities mogen bijwonen en welke niet.

Maandag bij een nieuwe peiling bleek dat de steun voor de Olympische Spelen in Japan toenam bij de lokale bevolking. Ongeveer een op drie Japanners staat nu positief tegenover de olympiade. Vorige maand was dat nog maar 14 procent. Toch blijft een meerderheid van de Japanners tegen de Spelen gekant en wil ze een nieuw uitstel of een annulering omwille van de coronacrisis.

De Japanse organisatoren hadden dit voorjaar al willen beslissen over het al dan niet toelaten van toeschouwers bij de olympische competities, maar verschillende besmettingsgolven van het coronavirus vertraagden het beleid.

Het IOC gaf maandag, bij monde van voorzitter Thomas Bach, aan de beslissing van de Japanse organisatoren volledig te steunen. Bach herhaalde nog eens dat meer dan tachtig procent van de atleten die zullen deelnemen aan de competities in Tokio, gevaccineerd zullen zijn.

Over het toeschouwersaantal bij de Paralympische Spelen werd nog geen beslissing genomen. De Paralympics beginnen pas op 24 augustus.

