Overstap naar Renault bezorgt Ricciardo vooral frustraties

Chris Tetaert Vaste medewerker Sport/Voetbalmagazine

Het F1-seizoen is nog niet eens halfweg, maar de glimlach van Daniel Ricciardo is nu al ver te zoeken. Hij staat met zijn nieuwe Renault nog net in de top tien, vér beneden zijn mogelijkheden.

Daniel Ricciardo © belgaimage