De 123 Belgische atleten die hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen in Tokio hebben 26 topachtplaatsen binnengehaald. Het gaat om 69 atleten, een percentage van 56,1 procent. Daarbij werden zeven medailles behaald: 3 gouden, 1 zilveren en 3 bronzen. Dat aantal is gelijk aan het cijfer na de Olympische Spelen van 1948 in Londen. Drie olympische titels in één olympiade is niet meer gebeurd sinds de Spelen van 1924 in Parijs.

Bovenop de zeven medailles behaalde de Belgische delegatie ook nog zeven vierde plaatsen, vier vijfde plaatsen, drie zesde plaatsen, drie zevende plaatsen en twee achtste plaatsen. Atleten die een topachtplaats behalen, krijgen een olympisch diploma.

Vijf jaar geleden op de Spelen in Rio de Janeiro behaalde Team Belgium zes medailles (2 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen). Er werden toen negentien topachtplaatsen binnengehaald door 40 van de 104 atleten, oftewel 38,5 procent. .

Lijst van topachtplaatsen op de Spelen in Tokio:

Atletiek

- 4x400 meter vrouwen: 7. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus (3:23.69)

- 4x400 meter mannen: 4. Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kevin Borlée (2:57.88)

- 4x400 meter mixed: 5. Dylan Borlée, Kevin Borlée, Camille Laus, Imke Vervaet 3:11.51

- Zevenkamp: 1. Nafissatou Thiam en 4. Noor Vidts - Marathon mannen: 3. Bashir Abdi

Roeien

- Lichte dubbeltwee: 5. Tim Brys en Niels Van Zandweghe

Basket

- Vrouwen: 7. België: Julie Allemand, Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Billie Massey, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Julie Vanloo, Ann Wauters

- 3x3 mannen: 4. België: Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thierry Marien, Thibaut Vervoort

Wielrennen

- Wegrit mannen: 2. Wout Van Aert

- Tijdrit mannen: 6. Wout Van Aert

- Wegrit vrouwen: 4. Lotte Kopecky

- Ploegkoers mannen: 4. Kenny De Ketele en Robbe Ghys Ruitersport

- Landencompetitie jumping: 3. België: Pieter Devos (Claire Z), Jerôme Guéry (Quel Homme de Hus), Grégory Wathelet (Nevados S)

Turnen

- Allround vrouwen team: 8. België (Maellyse Brassart, Nina Derwael, Lisa Vaelen, Jutta Verkest)

- Allround vrouwen individueel: 6. Nina Derwael

- Brug met ongelijke leggers vrouwen: 1. Nina Derwael

Judo

-52kg vrouwen: 7. Charline Van Snick

-81kg mannen: 3. Matthias Casse

Gewichtheffen -49 kg vrouwen: 5. Nina Sterckx

Hockey - Mannen: 1 . België: Gauthier Boccard, Tom Boon, Cédric Charlier, Nicolas De Kerpel, Félix Denayer (cap), Arthur De Sloover, Sébastien Dockier, John-John Dohmen, Simon Gougnard, Alexander Hendrickx, Antoine Kina, Loick Luypaert, Vincent Vanasch, Florent Van Aubel,, Arthur Van Doren, Victor Wegnez, Thomas Briels, Augustin Meurmans

Kajak

- K1 sprint 500 m vrouwen: 6. Hermien Peters

Zwemmen

- 200 m schoolslag vrouwen: 8. Fanny Lecluyse

Triatlon

- Mannen: 4. Marten van Riel

- Mixed relay: 5. België: Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens

Zeilen:

- Laser Radial: 4. Emma Plasschaert

