Het paard Medina Spirit, winnaar van de meest recente editie van de prestigieuze Kentucky Derby, is maandag na een training in Californië in elkaar gezakt en overleden.

Dat bevestigde de California Horse Racing Board (CHRB).

'Het paard, getraind door Bob Baffert, had er net een sessie opzitten toen het plots vlakbij de aankomstlijn in elkaar zakte. Hij was onmiddellijk dood', laat de organisatie weten. Om de precieze doodsoorzaak te achterhalen, zal onder meer het bloed en de urine van het paard worden onderzocht.

Medina Spirit won op 1 mei in het Amerikaanse Louisville de 147e Kentucky Derby, een van bekendste paardenraces ter wereld. Trainer Bob Baffert mocht voor de zevende keer vieren, een record. Jockey John Velazquez won voor Baffert de Derby voor het tweede jaar op een rij.

Doping?

Ongeveer 45.000 toeschouwers waren aanwezig bij de prestigieuze paardenrace, 100.000 minder dan normaal wegens covidbeperkingen. Toch was het het drukst bijgewoonde sportevenement in de Verenigde Staten sinds het begin van de coronapandemie. Maar al snel werd de overwinning van Medina Spirit in vraag gesteld nadat het paard positief testte op betamethasone, een ontstekingsremmende steroïde die vanaf veertien dagen voor de wedstrijd niet meer mag worden gebruikt. Het onderzoek door de wedstrijdcommissie in Kentucky is nog steeds aan de gang.

