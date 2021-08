Tafeltennisser Laurens Devos heeft zaterdag de gouden medaille in klasse 9 veroverd op de Paralympische Spelen in Tokio. Hij verlengde zo zijn paralympische titel.

De nummer één van de wereld, tevens regerend wereld- en Europees kampioen, haalde het in de finale met 3-1 van de Australiër Lin Ma (ITTF 3): 9-11, 11-6, 11-3 en 11-3. De 21-jarige Kempenaar was na zijn match erg uitgelaten. 'Ik heb alles gegeven en het is gelukt. Ik heb goud', zei hij enthousiast.

Devos verloor eerder op de dag in de halve finale tegen de Rus Iurii Nozdrunov (ITF 11) zijn eerste twee sets op de Paralympische Spelen. In Rio vijf jaar geleden pakte hij de titel zonder setverlies. 'Het was een zware dag', pufte hij. 'Eerst was er die spannende halve finale. Die win ik dan wel heel nipt. Maar ik was veel te zenuwachtig die match, ik speelde te verkrampt. Ik wilde echt niet verliezen in de halve finale. Dat zou zo jammer zijn geweest. Ik heb er dan nadien met mijn coach (Carlo Agnello, red.) over gesproken en hij zei ook me gewoon te amuseren. Dat heb ik gedaan, en het ging effectief beter in de finale.'

Vijfde medaille

België behaalde al vijf medailles op de Paralympische Spelen in Tokio. Eerder op de dag pakte tafeltennisser Florian Van Acker brons in de klasse 11. Verder veroverde amazone Michèle George de gouden medaille in de individuele test van de paradressuur (graad V), Manon Claeys verzekerde zich van het brons op hetzelfde onderdeel in graad IV. Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur tot slot behaalden op de piste brons in de 1.000m tijdrit (WB-klasse).

