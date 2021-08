Florian Van Acker (ITTF 2) is er zaterdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het tafeltennistoernooi in de klasse 11 op de Paralympische Spelen in Tokio. De 24-jarige West-Vlaming verloor in zijn halve finale met 3-2 van de Australiër Samuel Philip von Einem (ITTF 3) en moet zich tevreden stellen met brons.

Van Acker nam nochtans een 0-2 voorsprong. Hij won de eerste twee sets overtuigend met 11-4, maar moest nadien met 11-9, 11-8 en 11-5 plooien voor de Australiër. Achteraf legde Van Acker de schuld opnieuw bij de vochtige omstandigheden in de Japanse hoofdstad.

'De omstandigheden zijn wat ze zijn', begon Van Acker zijn uitleg. 'Ik kom twee sets voor en ik heb daarin geen last van vocht. Het ging heel goed. En vanaf de derde set begon het opnieuw. Ik sloeg een paar keer in het net en kreeg het benauwd. De vochtige omstandigheden speelden weer op. Mijn tegenstander speelde ook wel beter, en ik werd zelf frustreerd. Ik probeerde dat nog wel te onderdrukken, maar het heeft niet geholpen.' Van Acker werd in 2016 in Rio de Janeiro paralympisch kampioen. Een verlenging van zijn titel zat er niet in.

Tevreden met brons

'Ik ben daar natuurlijk heel ontgoocheld over', zei hij. 'In het verleden won ik altijd van deze tegenstander. Maar nogmaals: we zitten hier in Japan, het vochtigste land ter wereld. Ik verlies door de omstandigheden vandaag. Zo is het. Enkel de eerste twee sets haalde ik mijn normale niveau.'

Van Acker eindigde met een positieve noot. 'Ik ben ook wel tevreden met het brons. Mijn bedoeling was toch sowieso een medaille halen. En dat is gelukt. Over drie jaar in Parijs (op de volgende Paralympische Spelen, red.) zien we elkaar opnieuw en dan zullen we nog eens zien hoe de kaarten liggen. Dan zijn de omstandigheden helemaal anders.'

