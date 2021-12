Het parket van Volley Vlaanderen start een ambtshalve vordering tegen bondscoach Gert Vande Broek na de getuigenissen over mogelijk psychologisch grensoverschrijdend gedrag bij de nationale vrouwenvolleybalploeg Yellow Tigers. De Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) nodigt intussen de betrokken volleybalsters uit voor een gesprek.

Het Volley-Bondsparket zegt in een mededeling dat het 'bevoegd is om onder meer elk grensoverschrijdend gedrag binnen de context van Volley Vlaanderen vzw, in volledige onafhankelijkheid, te onderzoeken en desgevallend te vervolgen. Ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccommodatie of -infrastructuur werd gepleegd'.

'Het Volley-Bondsparket verricht een onderzoek en er zal na afloop een verslag opgesteld worden. Het verslag kan een beslissing tot seponering dan wel een voorstel tot minnelijke schikking bevatten. Het Volley-Bondsparket kan eveneens oordelen om de vordering onmiddellijk aanhangig te maken bij de bevoegde juridische raad van Volley Vlaanderen vzw.'

Beschuldigd

Drie oud-speelsters van de Yellow Tigers (Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valerie Courtois) getuigden maandagavond in het Canvas-programma 'De prijs van de winnaar' over psychologisch grensoverschrijdend gedrag van bondscoach Gert Vande Broek. Die reageerde zelf 'geschrokken' op de beschuldigingen en kreeg ook het vertrouwen van de volleybond.

Ilka Van de Vyver, huidig aanvoerster van de Tigers, besliste dan weer meteen te stoppen bij de nationale ploeg.

Onderzoek Vlaamse overheid

Woensdag raakte bekend dat er een onderzoek komt vanuit de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) gaf topmagistraat Bart Meganck de opdracht de klachten omtrent de werking en coaching van het nationale volleybalteam onder de loep te nemen.

'Volley Vlaanderen, Volley Belgium en Gert Vande Broek zijn tevreden met de aanstelling van magistraat Bart Meganck als onafhankelijk onderzoeker naar de beschuldigingen van emotioneel grensoverschrijdend gedrag van de bondscoach. Zij zullen vanzelfsprekend volledige medewerking aan het onderzoek van Meganck verlenen', luidt het donderdag in een tweede persbericht. 'Er worden geen verdere vragen beantwoord, niet door de federatie, niet door de bondscoach. We geven ook geen verdere commentaar.'

Gesprek

Intussen nodigt de Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) de betrokken volleybalsters uit voor een gesprek.

'De Atletencommissie is in de eerste plaats in het leven geroepen om de stem van de atleten te vertegenwoordigen, ook in moeilijke tijden', reageert Ann Wauters, voorzitster van de Atletencommissie van het BOIC, in een persbericht.

'Onze topsporters en jonge talenten kunnen te allen tijde met hun verhalen, bedenkingen en vragen bij ons terecht zodat deze grondig kunnen worden onderzocht en aan de juiste kanalen kunnen worden gemeld.'

De Atletencommissie wil ook een gevolg geven aan hun getuigenissen. 'Het is ontzettend moedig om je in een uiterst competitieve wereld kwetsbaar op te stellen. Het is belangrijk dat elke getuigenis de aandacht krijgt die ze verdient. We willen als Atletencommissie dit pijnlijk voorval aangrijpen om te leren, om te blijven communiceren met elkaar en vooral om samen constructief naar oplossingen te zoeken.'

'Tevens wil de Atletencommissie waar nodig de atleten bijstaan wanneer zij in dialoog gaan met magistraat Bart Meganck', zo klinkt het verder. 'De Atletencommissie van het BOIC steunt dan ook het initiatief van minister Weyts om op een serene manier klaarheid te scheppen rond dit dossier.'

