Patricio Manuel - vroeger Patricia - wint eerste bokskamp bij de mannen

'Het was een emotionele en fysieke lijdensweg die bijna zes jaar heeft geduurd, maar ik zou morgen net hetzelfde doen. Het was de moeite waard, ik ben eindelijk een profbokser.' Patricio Manuel (33) klonk bijzonder emotioneel toen hij onlangs in het Fantasy Springs Resort Casino in Indio (Californië) zijn eerste kamp bij de supervlieggewichten (min 52 kilogram) had gewonnen van de Mexicaan Hugo Aguilar, die pas twee dagen eerder op de hoogste was gebracht dat zijn tegenstander zes jaar ervoor als... Patricia door het leven ging. 'Voor mij vera...