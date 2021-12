Na de Verenigde Staten hebben intussen ook Australië, het Verenigd Koninkrijk en Canada een diplomatieke boycot van de Winterspelen aangekondigd. China veroordeelt die beslissing en waarschuwt dat de landen daarvoor 'de prijs betalen'.

Dat stelde Wang Wenbin, de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De vier landen sturen wel atleten naar de spelen, maar geen ministers en andere vertegenwoordigers van hun regeringen. Belangrijke reden voor de boycot is de slechte behandeling van de Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang.

Peking: 'Politieke manipulatie'

Wang Wenbin zei dat Peking geen uitnodigingen heeft gestuurd naar de landen in kwestie. 'Of hun officiële vertegenwoordigers komen of niet, de Winterspelen in Peking zullen een succes zijn', luidde het. 'Sport heeft niks te maken met politiek. De Olympische Spelen zijn een grote bijeenkomst van atleten en sportliefhebbers, geen scène waarop politici een spektakel van zichzelf maken.'

China verwijt de westerse landen het sportevenement te misbruiken voor 'politieke manipulatie'. Landen die meedoen aan de 'onpopulaire' boycot isoleren zichzelf, aldus de woordvoerder van het Chinese ministerie.

Frankrijk heeft intussen bij monde van zijn minister voor Onderwijs en Sport Jean-Michel Blanquer laten weten dat het niet meedoet aan de diplomatieke boycot. Blanquer trekt wel zelf niet naar Peking, maar stuurt zijn minister Afgevaardigde voor Sport Roxana Maracineanu.

Olympische Winterspelen

De Winterspelen vinden plaats van 4 tot 20 februari, maar door de beperkingen die China oplegt aan buitenlanders in naam van de strijd tegen covid-19, zullen weinig politici de verplaatsing naar Peking maken.

Een uitzondering is de Russische president Vladimir Poetin, die de uitnodiging van zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping heeft aanvaard.

