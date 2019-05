Het leven mag ongenadig zijn, maar zelfs in de donkerste tijden kan sport een lichtpunt zijn. Aflevering 2: Peter Genyn, de Kempenaar die op zijn 16e vanaf de nek verlamd in een rolstoel belandde en een wereldtopper in rugby én atletiek werd.

Peter Genyn: 'Ik heb een heel gelukkige jeugd gehad. We woonden in Hoevenen, onze paarden stonden in de buurt van Kalmthout. De Kempen, een fantastische plek om op te groeien. Ik was altijd buiten. Paardrijden, fietsen of gewoon spelen. Ik was heel sportief, maar alleen recreatief. Mijn ouders hadden een bakkerij, waardoor ze in het weekend geen tijd hadden om mij ergens naartoe te brengen.

...