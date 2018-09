Philip Mestdagh, bondscoach Belgian Cats: 'Deze generatie heeft een ambassadeursfunctie'

De Belgian Cats behaalden vorig jaar op het EK in Tsjechië een onverhoopte bronzen medaille. Sindsdien groeide het team naar een nog hoger niveau. Met Emma Meesseman en Ann Wauters net op tijd weer fit trekken de nationale basketdames met vertrouwen naar Tenerife. Aan Sport/Voetbalmagazine verschaft bondscoach Philip Mestdagh tekst en uitleg bij het komende WK.

Philip Mestdagh over...

... de rol van zijn dochters Kim en Hanne bij de nationale ploeg:

'Kim kan een actie maken en de insidespeelsters bedienen. Ze is enorm coachable en professioneel, altijd traint en speelt ze met focus. Na Emma Meesseman en Ann Wauters is ze de derde sleutelpion in onze groep - zonder daarbij andere speelster tekort te willen doen.

'Hanne is de lijm tussen alle individuen in onze ploeg. Sportief heeft ze veel tijd verloren door zware blessures, nu komt ze eindelijk weer op een punt dat ze progressie maakt. Deze zomer heeft ze heel hard gewerkt, waardoor ze meer aanwezig is in verdediging en performanter van achter de driepuntlijn. Vorig jaar na haar ervaring bij Freiburg, dat degradeerde, had ze het moeilijk. Ik raadde haar aan om terug te keren naar België en ik zocht nog een shooter bij Namur. Ze heeft een goed seizoen gespeeld, ook Europees, en nu hoop ik dat ze kan bevestigen. Dan zal ze het seizoen erna wellicht nog eens de stap naar het buitenland kunnen zetten.'

... de verwachtingen voor dit WK-debuut:

'We gaan zeker met ambitie naar ginder. Op Marjorie Carpréaux en Ann Wauters na zitten we met een jonge ploeg. Het zou fijn zijn als we door de groepsfase kunnen geraken en zo bij de eerste acht eindigen. Dan hebben we drie extra wedstrijden na de groepsfase, die ervaring kan deze groep sterker maken op termijn. Volgend jaar wordt dan zeer belangrijk met het oog op de Olympische Spelen in 2020: op het EK 2019 moeten we bij de eerste zes eindigen om te mogen deelnemen aan de kwalificaties.'

... de tegenstanders op het WK:

'Puerto Rico moeten we aankunnen, de druk op die openingswedstrijd is dus groot. De tweede match tegen Japan zal evenmin een makkelijke klus worden. Ze hebben geen grote torens, maar heel goede shooters en vinnig spel. Inside kunnen wij ze pijn doen, maar het komt er voor ons op aan hun guards aan banden te leggen. In functie daarvan hebben we tweemaal tegen China gespard. Spanje is de absolute favoriet in onze poule. In de halve finales van het EK vorig jaar werden we overklast, maar ondertussen hebben wij stappen gezet. Dit is mijn vierde jaar als bondscoach en voor het eerst had ik bij de start van deze WK-voorbereiding het gevoel dat we niet vanaf nul herbegonnen. Het EK heeft ook buiten het veld iets teweeggebracht. Toen ik nog assistent was van bondscoach Daniel Goethals speelden we eens voor 30 man in de Arenahal in Deurne. In deze oefencampagne waren verscheidene matchen uitverkocht. Voor sommige kwalificatiewedstrijden kwamen er 3000 toeschouwers opdagen. Deze generatie heeft een ambassadeursfunctie voor het damesbasketbal.'

... het net op tijd fit geraken van sleutelspeelsters Emma Meesseman en Ann Wauters:

'Ann stond al sinds december aan de kant, met een knie die telkens opzwol. Na een kijkoperatie wilde ze te snel terugkeren -zo gretig is ze nog op haar 37ste- maar dat deed meer slecht dan goed. Mede door de goede begeleiding van onze medische staf is ze toch klaar geraakt voor het WK. We zullen op het WK goed de momenten uitkiezen om haar te gebruiken. Het zal sowieso niet zijn om alle wedstrijden kort na elkaar mee te doen, niet vergeten dat ze al sinds december niet meer speelde. Maar zelfs als ze haar niveau van vorige zomer niet haalt, blijft ze superbelangrijk voor ons. De tips die ze meegeeft op het veld of op de bank. Ze brengt zelfvertrouwen en rust in de groep. Met haar présence ontlast ze ook de anderen. Emma bijvoorbeeld, die anders alle focus op haar krijgt. We kennen nu ook het geluk dat Kyara Linskens doorbreekt op die insidepositie. Als je Wauters naast Meesseman kunt plaatsen, dwing je de tegenstander tot keuzes en kunnen we met onze goede schutters vanop afstand, zoals Kim Mestdagh en Julie Van Loo pijn doen.'

'Door de afwezigheid van Emma en Ann tijdens de laatste weken van de voorbereiding konden speelsters die anders pas in tweede of derde rotatie zaten, zich tonen. Dat maakt onze ploeg sterker. Dan denk ik aan Kyara Linskens, die haar harde werk van deze zomer beloond zag. Of Hanne Mestdagh die voor het eerste startte bij de nationale ploeg en die zowel offensief als defensief aanwezig was. Ook de ontbolstering van Julie Allemand, amper 21 jaar, maar al heel volwassen spelend.'

... zijn eigen carrière als basketcoach:

'Een overstap naar het mannenbasketbal lijkt me uitgesloten, want dan begin je weer onderaan de ladder. Ik heb nu iets opgebouwd in het damesbasketbal. Het zou wel leuk zijn als ik ooit de kans zou krijgen in het buitenland, maar voorlopig is dat niet aan de orde. Een goed WK of een kwalificatie voor de Spelen kan deuren openen. We zien wel. Het is een raar wereldje, het is niet evident om als coach in het buitenland te geraken of een goed project te vinden. En in België zijn er niet zoveel professionele opties in het damesbasketbal, daar ben ik realistisch in. Ik heb eigenlijk nog steeds loopbaanonderbreking, mocht blijken dat ik op een bepaald moment geen club meer vind, dan keer ik terug naar het onderwijs.'

Lees het interview met Kim en Hanne Mestdagh in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 19 september.

WK-programma Belgian Cats

Puerto Rico - België: zaterdag 22 september, 21u30

België - Japan: zondag 23 september, 14u30

België - Spanje: dinsdag 25 september, 21u

Alle wedstrijden zijn live te volgen op Sporza/VRT.