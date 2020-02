De Premier Golf Tour wil de beste golfers ter wereld losweken bij de bestaande federatie. En dat mag iets kosten.

Hij was inderdaad persoonlijk benaderd, gaf Tiger Woods toe, en hij had zijn team de opdracht gegeven om het format van de Premier Golf League (PGL) goed te bestuderen. Want, zei hij: 'Er zijn veel te weinig toernooien waar alle topspelers samen aanwezig zijn, terwijl je in andere sporten een beweging ziet om de beste spelers ter wereld méér samen te brengen. Wij moesten het stellen met vier majors en The Players Championship, daarom hebben we eind de jaren negentig samen gezeten om de World Golf Championships ( vier toernooien in Mexico, de Verenigde Staten en China, nvdr) te organiseren. Dat er nu een nieuw initiatief op tafel ligt, is een logische evolutie.' Ten laatste tegen 2022 wil de Premier Golf League de concurrentie aangaan met de PGA Tour en de European Tour, al maakten de topmannen van de twee grootste golffederaties meteen duidelijk dat spelers een keuze zullen moeten maken. Maar: als de initiatiefnemers (World Golf Group) hun intenties kunnen waarmaken, lijkt die keuze snel gemaakt. De PGL belooft een totale prijzenpot van 220 miljoen euro, te verdelen over 18 toernooien van telkens 9,2 miljoen (inclusief 1,8 miljoen voor de winnaar) én bonussen voor eindwinnaar (9,2 miljoen) en de 12 teams van telkens vier spelers (37 miljoen), die van januari tot september de wereld rondtrekken. 'Momenteel subsidiëren de beste golfers de mindere goden en dat kan nooit de bedoeling zijn. De echte sterren moeten beter betaald worden, die economische logica willen we doordrukken met ons initiatief', klinkt het bij de World Golf Group, die aan de 48 spelers een vast inkomen garandeert. Of, zoals een manager van een topspeler het in de Daily Mail uitlegde: 'De waarde van Tiger Woods, zowel in de televisierechten als ticketverkoop, loopt in de miljoenen, maar als hij een slechte dag heeft en de cut niet haalt, dan verdient hij zelf niets. Dit is een probleem waar ook andere toppers zich steeds meer bewust van worden.' Daar was Rory McIlroy, de Noord-Ierse nummer één van de wereld, het mee eens. 'De topspelers moeten het deel krijgen waar ze recht op hebben.' De Noord-Ier heeft nochtans geen reden tot klagen: hij cashte ruim 13 miljoen euro voor winst in de FedEx Cup en nog 7 miljoen prijzengeld in andere PGA-toernooien. Maar Jordan Spieth, nummer één in 2015 en winnaar van drie majors, kende vorig jaar een rampseizoen en moest tevreden zijn met 'amper' 1,9 miljoen prijzengeld. 'Met alle respect, maar een speler als Adam Schenk verdiende vorig seizoen meer dan een miljoen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die net in de top 100 staat veel bijdraagt tot de globale verkoop van tickets of televisierechten', aldus nog de manager, die benadrukte dat spelers die overstappen naar de lucratieve Premier Golf League ook nog aan de vier majors mogen deelnemen. Een belangrijk argument voor zij die meer dan anderhalve eeuw golftraditie koesteren.