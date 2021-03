Maandag 8 maart is internationale vrouwendag. Naar aanleiding daarvan gaat Sport/Voetbalmagazine samen met u op zoek naar de meest invloedrijke vrouwelijke persoonlijkheid uit de Belgische sportwereld.

Welke vrouwen uit de Belgische sportwereld combineren persoonlijkheid en charisma met invloed op maatschappelijke al dan niet sportgerelateerde thema's? Deze poll gaat niet alleen over sportieve prestaties en rolmodellen, maar ook over vrouwen die laten zien dat ze de (sport)wereld ten goede willen veranderen.

U kan maximum drie keuzes aanduiden. Lees hieronder meer informatie over de preselectie van 25 kandidaten.

1. Brigitte Becue

Eerst topzwemster, daarna topcoach. Stelde zich ook kandidaat om voorzitter van de Belgische zwembond, maar werd naar eigen zeggen opzijgeschoven 'op een niet zo mooie manier'. Zet zich nog dagelijks in voor het zwemmen in België.

Brigitte Becue © Belga Image

2. Ingrid Berghmans

Pionier in de vrouwensport in België. Werd in 1980 voor de eerste keer wereldkampioen in het judo en was zo wegbereidster en een voorbeeld voor velen.

Ingrid Berghmans © Belga Image

3. Cynthia Bolingo

Zet zich sinds de dood van haar vader in voor de belangrijke zaken in het leven. Vooral over de Black Lives Matter-beweging laat ze van haar horen.

Cynthia Bolingo © Belga Image

4. Kim Clijsters

De Belgische tenniskoningin deed vorig jaar nog haar fameuze 'Kimback' en wil nog één keer stralen op het tennisveld. Met haar organisatie TEN4KIM helpt ze jonge tennissers om hun dromen na te jagen door ze financiële steun te bieden.

Kim Clijsters © Belga Image

5. Imke Courtois

Een van de weinige analisten die met verve haar vrouwtje staat in een mannenwereld. Ook auteur van een tweewekelijks erg gesmaakte column in Sport/Voetbalmagazine.

Imke Courtois © Belga Image

6. Audrey Demoustier

T1 van Fémina White Star in de Scooore League. Ze is de enige vrouwelijke hoofdtrainer in de Belgische vrouwencompetitie.

Audrey Demoustier © Belga Image

7. Anne D'Ieteren

Is voorzitster van het Belgian Paralympic Committee, waarmee ze sporten met een beperking in ons land professionaliseerde. In december kreeg ze van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) de Orde van Verdienste: een prijs voor een uitzonderlijke bijdrage aan de olympische beweging in België.

Anne D'Ieteren © Belga Image

8. Kim Gevaert

Veroverde goud op de 4x100 meter op de Spelen van 2008 (door diskwalificatie van Rusland). Tijdens haar carrière nam ze vaak stelling in debatten over al dan niet doping nemen en kreeg ze ook al eens met racisme te maken (ze trouwde met Djeke Mambo). Geeft nu les logopedie in een moeilijke Brusselse school.

Kim Gevaert © Belga Image

9. Tia Hellebaut

Gouden medaille in het hoogspringen op de Spelen van 2008. Na haar carrière als hoogspringster en meerkampster werd ze meter van The Daily Mile in België. Hiermee probeert ze kinderen van de lagere school te stimuleren om 15 minuten per dag te lopen of wandelen in de frisse buitenlucht. Ze is ook ambassadrice voor Think Pink, Levensloop Tessenderlo, Born in Africa en revalidatiecentrum Pulderbos.

Tia Hellebaut © Belga Image

10. Justine Henin

Justine Henin sprak zich misschien weinig uit, maar we mogen niet onderschatten wat ze, samen met Clijsters, betekende voor vele 'brave' Belgische meisjes. Ze tilde het tennis in België naar een hoger niveau.

Justine Henin © Belga Image

11. Katrien Jans

Als manager van het KBVB Vrouwenvoetbal staat ze mee aan de wieg van enkele projecten om het vrouwenvoetbal te stimuleren. Ze probeert meisjes meer in contact te brengen met de sport.

Katrien Jans © Belga Image

12. Emma Meesseman

Ze werd in 2015 geselecteerd voor de All-Star game in WNBA en werd in 2019 verkozen als Most Valuable Player in 2019. Ze speelde een grote rol in de kwalificatie van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen komende zomer. Toont zich ook actief in de Black Lives Matter-beweging.

Emma Meesseman © Belga Image

13. Kassandra Missipo

Kwam uit de kast in het project Heroes of Football, waarin ze de blik op de LGBTQ+-community in het voetbal wil vergroten. Daarnaast is ze het gezicht van Come Together, een initiatief van de Belgische voetbalbond om racisme en discriminatie uit het voetbal te helpen.

Kassandra Missipo © Belga Image

14. Lenie Onzia

Zet zich als enige Belgische voetbalster in voor het project Common Goal, waarin ze één procent van haar loon afstaat aan een fonds. Haar geld gaat naar Reclaim Childhood, een organisatie die investeert in sportmogelijkheden voor meisjes in Jordanië.

Lenie Onzia © Belga Image

15. Elodie Ouédraogo

Veroverde uit het niets een gouden medaille op de Spelen in 2008 (samen met Kim Gevaert). Lanceerde zichzelf na haar carrière in de media- en modewereld en is partner van cartoonist Jeroom.

Elodie Ouédraogo © Belga Image

16. Delfine Persoon

Zette het vrouwenboksen in België op de kaart en is nu bezig met de bouw van een nieuw bokscentrum in Hooglede. Werd wereldkampioene voor alle federaties. Overwon in haar carrière heel wat tegenslagen.

Delfine Persoon © Belga Image

17. An Rydant

Nadat ze eerst een bestuursfunctie bij VTM had, is ze sinds kort algemeen directeur van de Vlaamse zwemfederatie. Naast topsport en competitie wil ze zich ook volop inzetten voor de recreatieve beoefening van alle zwemsporten.

An Rydant © Medialaan

18. Gwenda Stevens

Is voorzitter van de Koninklijke Belgische Roeibond. Met haar project Game Changers pleit ze voor meer vrouwen met belangrijke functies in de sportwereld.

Gwenda Stevens © Belga Image

19. Nafi Thiam

Ze werd gekroond tot olympisch kampioen zevenkamp in 2016 en werd een jaar later wereldkampioen. Vorig jaar haalde ze nog een zilveren medaille op het WK en deze zomer is ze onze atletiekhoop in Tokio. Ze is ook ambassadeur van Unicef Belgium.

Nafi Thiam © Belga Image

20. Evi Van Acker

Na haar zeilcarrière is ze commentator bij zeilwedstrijden en werkt ze voor Energy Lab, een onderdeel van de Golazo-groep. Is naar verluidt ook een van de voornaamste kandidaten om technisch directeur bij de wind- en watersportfederatie te worden.

Evi Van Acker © Belga Image

21. Gella Vandecaveye

Na haar judocarrière bleef ze in de sportwereld rondhangen. Ze werd zelfstandig onder meer met PR & Sport Consulting, waarmee ze mensen wil inspireren. Ze ondersteunt ook enkele organisaties rond G-sport.

Gella Vandecaveye © Belga Image

22. Aagje Vanwalleghem

Was het boegbeeld van het Belgische turnen en zorgde voor de eerste Belgische medaille op een EK. In haar boek 'Veerkracht' vertelt ze over het vallen en opstaan van een topsporter en gaat ze geen enkel taboe uit de weg. Ze laat zich ook horen in het debat over de bekritiseerde turncoaches.

Aagje Vanwalleghem © Belga Image

23. Lies Vlamynck

Al sinds 2003 directeur van de Vlaamse Liga Paardensport. Draait al heel lang mee op topniveau en wordt binnenkort lid van de Taskforce Topsport bij de Vlaamse overheid.

Lies Vlamynck © Belga Image

24. Ann Wauters

Is naast een Belgische basketballegende voortrekker van talrijke goede doelen. Naast SOS Kinderdorpen en GBasket Kortrijk Spurs steunt ze De Zorgsamen, die psychische hulp bieden aan alle werknemers in de zorgsector tijdens de coronapandemie.

Ann Wauters © Belga Image

25. Tessa Wullaert

Organiseert voetbalkampen voor meisjes en probeert op alle mogelijke manieren als gezicht van het Belgisch voetbal haar sport te promoten. Dankzij haar, en het succes van de Red Flames, noteerden ze bij de KBVB meer inschrijvingen.

Tessa Wullaert © Belga Image

Welke vrouwen uit de Belgische sportwereld combineren persoonlijkheid en charisma met invloed op maatschappelijke al dan niet sportgerelateerde thema's? Deze poll gaat niet alleen over sportieve prestaties en rolmodellen, maar ook over vrouwen die laten zien dat ze de (sport)wereld ten goede willen veranderen.U kan maximum drie keuzes aanduiden. Lees hieronder meer informatie over de preselectie van 25 kandidaten.Eerst topzwemster, daarna topcoach. Stelde zich ook kandidaat om voorzitter van de Belgische zwembond, maar werd naar eigen zeggen opzijgeschoven 'op een niet zo mooie manier'. Zet zich nog dagelijks in voor het zwemmen in België.Pionier in de vrouwensport in België. Werd in 1980 voor de eerste keer wereldkampioen in het judo en was zo wegbereidster en een voorbeeld voor velen. Zet zich sinds de dood van haar vader in voor de belangrijke zaken in het leven. Vooral over de Black Lives Matter-beweging laat ze van haar horen.De Belgische tenniskoningin deed vorig jaar nog haar fameuze 'Kimback' en wil nog één keer stralen op het tennisveld. Met haar organisatie TEN4KIM helpt ze jonge tennissers om hun dromen na te jagen door ze financiële steun te bieden.Een van de weinige analisten die met verve haar vrouwtje staat in een mannenwereld. Ook auteur van een tweewekelijks erg gesmaakte column in Sport/Voetbalmagazine.T1 van Fémina White Star in de Scooore League. Ze is de enige vrouwelijke hoofdtrainer in de Belgische vrouwencompetitie.Is voorzitster van het Belgian Paralympic Committee, waarmee ze sporten met een beperking in ons land professionaliseerde. In december kreeg ze van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) de Orde van Verdienste: een prijs voor een uitzonderlijke bijdrage aan de olympische beweging in België.Veroverde goud op de 4x100 meter op de Spelen van 2008 (door diskwalificatie van Rusland). Tijdens haar carrière nam ze vaak stelling in debatten over al dan niet doping nemen en kreeg ze ook al eens met racisme te maken (ze trouwde met Djeke Mambo). Geeft nu les logopedie in een moeilijke Brusselse school.Gouden medaille in het hoogspringen op de Spelen van 2008. Na haar carrière als hoogspringster en meerkampster werd ze meter van The Daily Mile in België. Hiermee probeert ze kinderen van de lagere school te stimuleren om 15 minuten per dag te lopen of wandelen in de frisse buitenlucht. Ze is ook ambassadrice voor Think Pink, Levensloop Tessenderlo, Born in Africa en revalidatiecentrum Pulderbos.Justine Henin sprak zich misschien weinig uit, maar we mogen niet onderschatten wat ze, samen met Clijsters, betekende voor vele 'brave' Belgische meisjes. Ze tilde het tennis in België naar een hoger niveau.Als manager van het KBVB Vrouwenvoetbal staat ze mee aan de wieg van enkele projecten om het vrouwenvoetbal te stimuleren. Ze probeert meisjes meer in contact te brengen met de sport.Ze werd in 2015 geselecteerd voor de All-Star game in WNBA en werd in 2019 verkozen als Most Valuable Player in 2019. Ze speelde een grote rol in de kwalificatie van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen komende zomer. Toont zich ook actief in de Black Lives Matter-beweging.Kwam uit de kast in het project Heroes of Football, waarin ze de blik op de LGBTQ+-community in het voetbal wil vergroten. Daarnaast is ze het gezicht van Come Together, een initiatief van de Belgische voetbalbond om racisme en discriminatie uit het voetbal te helpen.Zet zich als enige Belgische voetbalster in voor het project Common Goal, waarin ze één procent van haar loon afstaat aan een fonds. Haar geld gaat naar Reclaim Childhood, een organisatie die investeert in sportmogelijkheden voor meisjes in Jordanië.Veroverde uit het niets een gouden medaille op de Spelen in 2008 (samen met Kim Gevaert). Lanceerde zichzelf na haar carrière in de media- en modewereld en is partner van cartoonist Jeroom.Zette het vrouwenboksen in België op de kaart en is nu bezig met de bouw van een nieuw bokscentrum in Hooglede. Werd wereldkampioene voor alle federaties. Overwon in haar carrière heel wat tegenslagen. Nadat ze eerst een bestuursfunctie bij VTM had, is ze sinds kort algemeen directeur van de Vlaamse zwemfederatie. Naast topsport en competitie wil ze zich ook volop inzetten voor de recreatieve beoefening van alle zwemsporten.Is voorzitter van de Koninklijke Belgische Roeibond. Met haar project Game Changers pleit ze voor meer vrouwen met belangrijke functies in de sportwereld.Ze werd gekroond tot olympisch kampioen zevenkamp in 2016 en werd een jaar later wereldkampioen. Vorig jaar haalde ze nog een zilveren medaille op het WK en deze zomer is ze onze atletiekhoop in Tokio. Ze is ook ambassadeur van Unicef Belgium.Na haar zeilcarrière is ze commentator bij zeilwedstrijden en werkt ze voor Energy Lab, een onderdeel van de Golazo-groep. Is naar verluidt ook een van de voornaamste kandidaten om technisch directeur bij de wind- en watersportfederatie te worden. Na haar judocarrière bleef ze in de sportwereld rondhangen. Ze werd zelfstandig onder meer met PR & Sport Consulting, waarmee ze mensen wil inspireren. Ze ondersteunt ook enkele organisaties rond G-sport.Was het boegbeeld van het Belgische turnen en zorgde voor de eerste Belgische medaille op een EK. In haar boek 'Veerkracht' vertelt ze over het vallen en opstaan van een topsporter en gaat ze geen enkel taboe uit de weg. Ze laat zich ook horen in het debat over de bekritiseerde turncoaches.Al sinds 2003 directeur van de Vlaamse Liga Paardensport. Draait al heel lang mee op topniveau en wordt binnenkort lid van de Taskforce Topsport bij de Vlaamse overheid. Is naast een Belgische basketballegende voortrekker van talrijke goede doelen. Naast SOS Kinderdorpen en GBasket Kortrijk Spurs steunt ze De Zorgsamen, die psychische hulp bieden aan alle werknemers in de zorgsector tijdens de coronapandemie.Organiseert voetbalkampen voor meisjes en probeert op alle mogelijke manieren als gezicht van het Belgisch voetbal haar sport te promoten. Dankzij haar, en het succes van de Red Flames, noteerden ze bij de KBVB meer inschrijvingen.