Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) werkt aan een wettelijk kader voor de belasting van prijzengeld dat landgenoten opstrijken door uitzonderlijke prestaties, zoals op de Olympische Spelen. Dat moet duidelijkheid scheppen over welke premies al dan niet worden belast.

'Minister Van Peteghem heeft begrip voor het feit dat uitzonderlijke prestaties van landgenoten een belangrijk uithangbord zijn voor ons land,' aldus een mededeling van zijn kabinet dinsdag.

'Een belastingvrijstelling op premies of prijzengeld mag echter niet met willekeur beslist worden. Het zou bijzonder ongepast zijn dat de minister van Financiën met een duim omhoog of omlaag zou beslissen welke prestaties van sporters, auteurs, filmmakers of wetenschappers uitzonderlijk genoeg zijn voor een vrijstelling.'

Belasting

De Brusselse krant Le Soir schrijft dinsdag dat, in tegenstelling tot de Olympische Spelen in Londen en Rio, de Belgische atleten wel belasting moeten betalen op de premies die ze ontvingen omdat ze bij de eerste acht eindigden in Tokio.

Wanneer iemand prijzengeld wint in het buitenland, of er gewoon een inkomen verdient, is het van belang welke internationale akkoorden België met dat land heeft gesloten. België heeft belastingverdragen met een honderdtal landen. Naast fiscale achterpoortjes sluiten, moeten die voorkomen dat iemand tweemaal wordt belast op inkomsten, vermogen en winsten.

In het geval van de Olympische atleten, gaat het dus om het verdrag met Japan. Dat bepaalt dat een inkomen dat in Japan wordt verdiend, ook eerst door Japan mag worden belast. Japan kiest er echter voor om de winstpremies niet te belasten, waardoor ze dus automatisch onder het Belgisch belastingsysteem en het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vallen. Dat is de regel voor elke Belg die een inkomen verdient in Japan.

'De minister wenst daarom ook te benadrukken dat de fiscus de winstpremies van onze Olympische atleten zeker en vast niet viseert met een aparte belasting, maar streeft naar een duurzame oplossing en geen eenmalige fix', besluit het kabinet-Financiën.

Premies

Een gouden medaille leverde in Tokio 50.000 euro op (12.500 per atleet in een teamsport zoals hockey), een zilveren medaille ging gepaard met een premie van 30.000 euro en een bronzen medaille bracht 20.000 euro op. Er kon tot 5.000 euro verdiend worden met een achtste plaats.

'Minister Van Peteghem heeft begrip voor het feit dat uitzonderlijke prestaties van landgenoten een belangrijk uithangbord zijn voor ons land,' aldus een mededeling van zijn kabinet dinsdag. 'Een belastingvrijstelling op premies of prijzengeld mag echter niet met willekeur beslist worden. Het zou bijzonder ongepast zijn dat de minister van Financiën met een duim omhoog of omlaag zou beslissen welke prestaties van sporters, auteurs, filmmakers of wetenschappers uitzonderlijk genoeg zijn voor een vrijstelling.'De Brusselse krant Le Soir schrijft dinsdag dat, in tegenstelling tot de Olympische Spelen in Londen en Rio, de Belgische atleten wel belasting moeten betalen op de premies die ze ontvingen omdat ze bij de eerste acht eindigden in Tokio. Wanneer iemand prijzengeld wint in het buitenland, of er gewoon een inkomen verdient, is het van belang welke internationale akkoorden België met dat land heeft gesloten. België heeft belastingverdragen met een honderdtal landen. Naast fiscale achterpoortjes sluiten, moeten die voorkomen dat iemand tweemaal wordt belast op inkomsten, vermogen en winsten. In het geval van de Olympische atleten, gaat het dus om het verdrag met Japan. Dat bepaalt dat een inkomen dat in Japan wordt verdiend, ook eerst door Japan mag worden belast. Japan kiest er echter voor om de winstpremies niet te belasten, waardoor ze dus automatisch onder het Belgisch belastingsysteem en het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vallen. Dat is de regel voor elke Belg die een inkomen verdient in Japan.'De minister wenst daarom ook te benadrukken dat de fiscus de winstpremies van onze Olympische atleten zeker en vast niet viseert met een aparte belasting, maar streeft naar een duurzame oplossing en geen eenmalige fix', besluit het kabinet-Financiën.Een gouden medaille leverde in Tokio 50.000 euro op (12.500 per atleet in een teamsport zoals hockey), een zilveren medaille ging gepaard met een premie van 30.000 euro en een bronzen medaille bracht 20.000 euro op. Er kon tot 5.000 euro verdiend worden met een achtste plaats.