Paralympische atleten krijgen bij de volgende Olympische Spelen dezelfde premie als hun olympische collega's. Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), belast met de Nationale Loterij, kondigt bij de voorstelling van zijn beleidsnota aan dat hij de premies gelijkschakelt. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) pleit ook voor een oplossing voor de huidige medaillewinnaars.

Na de afgelopen Olympische Spelen van Tokio 2020 keerde de Nationale Loterij 664.000 euro uit aan premies uit voor de olympische atleten en coaches. De doelstelling is om in de toekomst eenzelfde bedrag vrij te maken voor onze paralympische atleten, zegt Mahdi.

De Nationale Loterij zal de gelijkschakeling in de loop van 2022 concreet uitwerken in overleg met het BOIC en het Paralympisch Comité. De regeling zal gelden vanaf de Spelen van Parijs 2024.

'Geen onderscheid'

'Ik vind het heel belangrijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen olympische en paralympische atleten', zegt staatssecretaris Mahdi. 'Alle atleten werken bijzonder hard naar de Spelen toe en leveren knappe sportieve prestaties. Het is dan ook maar logisch dat hun inspanningen op eenzelfde wijze beloond worden. Onze paralympiërs verdienen evenveel respect en waardering als onze olympische atleten.'

De Nationale Loterij gaat ook onderzoeken of ze kan bijdragen aan de gelijkschakeling van de premies voor de Olympische Spelen in 2020. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) had daar eerder voor gepleit.

Somers: 'Een belangrijk signaal, geen eerste- en tweederangsburgers, maar evenwaardige topatleten. Tevreden dat we dit al samen in orde hebben gebracht voor #Paris2024, maar nu nog een oplossing voor de huidige medaillewinnaars. Vanuit Vlaanderen hebben we al een deel van de extra middelen voorzien.'

Goede doelen

De beleidsnota voorziet ook een structurele stijging van de totale subsidies aan goede doelen met 15 miljoen euro jaarlijks, tot een totaalbedrag van 200 miljoen euro. Deze verhoging werd verankerd in het nieuwe beheerscontract voor de jaren 2021 tot 2026.

In totaal genieten meer dan 250 organisaties van ondersteuning door de Loterij in de domeinen, wetenschap, cultuur, sport en de sociale sector. Daarvan zullen meer dan 25 nationale sportfederaties gesteund worden door de Nationale Loterij. Zij zullen structureel kunnen genieten van 20 procent meer financiële middelen ten opzichte van de vorige beheersovereenkomst. Nieuw is dat beslist wordt om twee nieuwe sportieve bonden financieel te ondersteunen, met name tafeltennis en padel.

'Met de Nationale Loterij willen we een structurele partner voor de sport in België zijn. We willen opkomende sporten helpen professionaliseren en jonge talenten hun dromen helpen waarmaken', aldus nog staatssecretaris Sammy Mahdi.

