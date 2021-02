Voor het eerst in de geschiedenis telt de NBA twee hoofdcoaches die in het verleden in België aan de slag waren.

Afgelopen nacht raakte bekend dat de Minnesota Timberwolves hun headcoach Ryan Saunders hebben ontslagen, geslachtofferd nadat hij met zijn team slechts 7 zeges op 31 wedstrijden had geboekt, het slechtste record in de NBA.

Zijn vervanger, ietwat verrassend: niet assistent David Vanterpool (die ooit nog met Tomas Van Den Spiegel bij CSKA Moskou speelde). Wel Chris Finch, tot afgelopen weekend assistent-coach bij de Toronto Raptors.

Chris Finch (51) doet bij vele Belgische basketbalfans nog een belletje rinkelen, als ex-coach van Euphony Bree en Dexia Mons. Hij leidde de Limburgers in 2005 naar hun eerste Belgische titel en werd ook twee keer Coach van het Jaar in België (2005 en 2007).

Na een tussenstap bij Rio Grande Vipers (waarmee hij in 2010 de titel in de G-League, een satellietcompetitie van de NBA, veroverde) werd de Amerikaan vanaf 2011 assistent-coach in de NBA: bij achtereenvolgens Houston, Denver, New Orleans en sinds december 2020 dus bij Toronto, als head assistent van Nick Nurse. Geen toeval, want Finch was tijdens de Olympische Spelen van Londen 2012 al diens assistent bij de Britse nationale ploeg.

BC Oostende-connectie

Finch deelt bovendien ook een Belgisch verleden met Nick Nurse (53). Die leidde in het seizoen 1997/98 het toenmalige Telindus Oostende. Voor een goed half jaar slechts, want de toen 31-jarige Amerikaan was meer actief naast het terrein, niet vies van een biertje en gretig achter de Oostendse cheerleaders aanhollend. Begin maart 1998 werd hij al ontslagen, opgevolgd door Vlade Djurovic.

Nurse leerde echter bij en belandde na omzwervingen in Europa en de VS in 2013 bij Toronto, als assistent. Na vijf seizoenen promoveerde hij in 2018 tot headcoach van de Raptors.

Met groot succes, want hij leidde de Canadese ploeg in het seizoen 2018/19 naar de NBA-titel, door het onklopbaar gewaande Golden State te verslaan, mede door blessures bij de Warriors.

Vorig seizoen werd Nurse zelfs verkozen tot Coach of the Year in de NBA. Al vlogen zijn Raptors wel vroegtijdig uit de play-offs, na verlies in de halve finale van de Eastern Conference tegen de Boston Celtics.

Nog een connectie

Bij de Golden State Warriors is ook al zeven jaar een andere ex-coach van de kustploeg actief: Ron Adams, die in 1978/79 BC Oostende coachte.

Sinds 2003 is Adams assistent-coach in de NBA. En sinds 2014 behoort hij als assistent tot het vaste meubilair van de Golden State Warriors, waarmee Adams al driemaal kampioen werd.

