De Pro League inspireerde zich op Spanje voor een eigen virtueel voetbaltoernooi op FIFA 20, de Proximus Pro League e-Cup.

Nu er geen wedstrijden meer gespeeld worden, organiseerde de Spaanse Liga een voetbalcompetitie op computer. Van de 20 Spaanse eersteklasseclubs aanvaardden er 18 om deel te nemen. De twee anderen haakten af om economische redenen: FC Barcelona en RCD Mallorca worden gesponsord door een concurrerend spel van FIFA 20 (Pro Evolution Soccer). Elke club koos een speler. Een echte speler, geen e-sporter. In de finale, gevolgd door 170.000 geïnteresseerden, klopte Marcos Asensio van Real Madrid Aitor Ruibal van CD Leganés. De 140.000 euro opbrengst ging naar de strijd tegen het coronavirus. In navolging kondigde ook de Belgische Pro League een virtueel evenement aan, met als codenaam: Proximus Pro League e-Cup. In tegenstelling tot in Spanje spelen geen profs, maar supporters. Het toernooi dat 17 speeldagen omvat begon gisteren/dinsdag en duurt tot 30 april. Er wordt gespeeld op dinsdag, donderdag en zondag. In zijn aanbevelingen vroeg de Pro League om de 'voorgeschreven gezondheidsregels in acht te nemen'.