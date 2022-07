In Rusland is het proces begonnen tegen de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, die verdacht wordt van drugssmokkel. Het proces, dat achter gesloten deuren plaatsvindt, is sterk politiek geladen gezien de gespannen relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland.

De 31-jarige Griner werd op 17 februari op een luchthaven in de buurt van de hoofdstad Moskou gearresteerd, omdat ze in het bezit was van 'vape cartridges die roken naar cannabisolie', zo klonk het eerder in een verklaring van de Russische douane. Daarvoor riskeert ze een gevangenisstraf van tien jaar.

Haar aanhouding werd pas op 5 maart bekendgemaakt, vijftien dagen na haar arrestatie. In tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis en Amerikaanse sancties voor Moskou als gevolgen. Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten in het conflict met Rusland en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden.

Nadat bekend was geraakt dat het proces vandaag/vrijdag zou starten, beval de rechter dat Griner voor de volledige duur van het proces in hechtenis moet blijven. Afgelopen maandag vond er al een eerste hoorzitting plaats in Khimki, een voorstad van Moskou, achter gesloten deuren.

Brittney Griner is een tweevoudige olympische kampioene en in eigen land dan ook een vedette. In Rusland was ze bij Jekaterinenburg een ploeggenote van Belgian Cat Emma Meesseman. Als steunbetuiging plaatst de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie WNBA dit seizoen haar rugnummer en initialen op alle courts. In eigen land komt Griner uit voor Phoenix Mercury.

De 31-jarige Griner werd op 17 februari op een luchthaven in de buurt van de hoofdstad Moskou gearresteerd, omdat ze in het bezit was van 'vape cartridges die roken naar cannabisolie', zo klonk het eerder in een verklaring van de Russische douane. Daarvoor riskeert ze een gevangenisstraf van tien jaar. Haar aanhouding werd pas op 5 maart bekendgemaakt, vijftien dagen na haar arrestatie. In tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis en Amerikaanse sancties voor Moskou als gevolgen. Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten in het conflict met Rusland en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden. Nadat bekend was geraakt dat het proces vandaag/vrijdag zou starten, beval de rechter dat Griner voor de volledige duur van het proces in hechtenis moet blijven. Afgelopen maandag vond er al een eerste hoorzitting plaats in Khimki, een voorstad van Moskou, achter gesloten deuren. Brittney Griner is een tweevoudige olympische kampioene en in eigen land dan ook een vedette. In Rusland was ze bij Jekaterinenburg een ploeggenote van Belgian Cat Emma Meesseman. Als steunbetuiging plaatst de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie WNBA dit seizoen haar rugnummer en initialen op alle courts. In eigen land komt Griner uit voor Phoenix Mercury.