Publiek op de Spelen in Tokio? Organisatie wil 'tot laatste moment' wachten met beslissing

De voorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, Yoshiro Mori, heeft donderdag verklaard zo lang mogelijk te willen wachten met zijn beslissing omtrent de eventuele aanwezigheid van buitenlandse fans bij de olympiade. "We willen die beslissing op het laatste moment nemen", zei Mori in een uitzending van de Japanse tv-zender BS Fuji.