Iedere dag kan je op sportmagazine.be je sportkennis testen. Vandaag: ken jij de 50 beste landen op de Spelen van Rio in 2016?

De Olympische Spelen van Tokio gaan pas volgend jaar door. Het was een goeie kans voor België om het record 6 medailles (in de moderne sport) te breken. Dat zal echter voor komende zomer zijn. Test ondertussen je kennis maar eens over de vorige Spelen in Rio in 2016.

Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.

