Raadkamer beslist vanmiddag over aanhouding Camus

De zitting van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), die moet beslissen of acht verdachten in het onderzoek naar de voetbalfraude al dan niet in de cel moeten blijven, is om 9.10 uur van start gegaan. Verwacht wordt dat de pleidooien van de advocaten meerdere uren in beslag zullen nemen.