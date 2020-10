Voor de dertiende maal won Rafael Nadal het enkelspel op Roland Garros. Een fenomenale reeks waaruit we 13 opvallende cijfers haalden.

Zoveel jaar was Roger Federer alleen recordhouder wat betreft de meeste grandslamtitels in het enkelspel sinds hij in 2009 zijn 15e titel veroverde en toen Pete Sampras voorbijstak.

Zoveel jaar was Roger Federer alleen recordhouder wat betreft de meeste grandslamtitels in het enkelspel sinds hij in 2009 zijn 15e titel veroverde en toen Pete Sampras voorbijstak. De Zwitser krijgt nu gezelschap van Rafael Nadal, met elk 20 grandslamtitels.Zoveel jaar zitten er tussen Nadals eerste en dertiende zege op Roland Garros, van 2005 tot 2020. De langste periode ooit tussen een eerste en laatste grandslamtitel. Eén jaar meer dan Federer op Wimbledon (2003 tot 2017) en de Australian Open (2004 tot 2018).Zoveel jaar plus 4 maanden oud is Rafael Nadal. Hij werd daarmee de op een na oudste winnaar ooit van Roland Garros in het 'open tijdperk'. De oudste is zijn landgenoot Andres Gimeno die in 1972, op een leeftijd van 34 jaar en 10 maanden, het graveltoernooi in Parijs op zijn naam schreef.Op die leeftijd won Nadal zijn eerste grandslamtitel op Roland Garros, dezelfde leeftijd waarop de Poolse Iga Swiatek afgelopen zaterdag voor het eerst triomfeerde in Parijs.Zoveel sets verloren zowel Rafael Nadal als Iga Swiatek in hun zeven partijen richting hun titels. De laatste keer dat dat gebeurde op een grandslamtoernooi: tijdens Wimbledon 1955, toen met Tony Trabert en Louise Brough als winnaars.Zoveel edities van Roland Garros heeft Nadal al gewonnen zonder setverlies (2008, 2010, 2017 en 2020). Een alltimerecord, want de Spanjaard steekt zo Björn Borg voorbij (drie grandslams zonder setverlies).De zoveelste nederlaag van het jaar diende Rafael Nadal Novak Djokovic toe, in een volledig afgewerkte partij. De Serviër telde tot de finale van zondag 37 zeges en slechts één nederlaag: op de US Open toen Djokovic gediskwalificeerd werd nadat hij een lijnrechter had geraakt.Zoveel overwinningen telt Rafael Nadal nu in zijn profcarrière, na zijn... 100e winstpartij op Roland Garros.In zijn 100 overwinningen op Roland Garros moest Nadal slechts zoveel keer een vijfsetter spelen. 79 keer won hij in drie sets, 17 maal in vier sets en twee keer door de opgave van een tegenstander. Goed voor 299 gewonnen en slechts 27 verloren sets (91,7%).Zoveel maal won Nadal op Roland Garros een set met 6-0, waaronder de eerste set in de finale tegen Novak Djokovic. Pas voor de tweede keer in hun 56 ontmoetingen (na een eerdere 6-0 op de Italian Open in 2019). Voor de Serviër zelfs de eerste maal dat hij in een grandslamfinale een set met 6-0 verloor.Het zegepercentage van Nadal op gravel, in zijn hele profcarrière: 445 zeges tegenover slechts 40 nederlagen, waarvan amper twee op Roland Garros (tegen Robin Söderling en Novak Djokovic).Zoveel procent van zijn grandslamtoernooien heeft Nadal gewonnen, 20 op 60, waarvan dus 13 op Roland Garros.Met zijn zoveelste zege aan de Porte d'Auteuil zette de Spanjaard een alltimerecord neer wat betreft carrièrezeges in één enkeltoernooi. Een record dat hij tot deze editie van Roland Garros deelde met Martina Navrátilová, die 12 keer het toernooi van Chicago op haar naam schreef. Nadals reeks wordt, als je ook het dubbelspel meerekent, alleen geëvenaard door Margaret Osborne, die tussen 1941 en 1957 13 keer het dubbeltoernooi van de US Open op zak stak. Margaret Court behaalde ook dertien titels op Roland Garros, maar gespreid over het enkelspel (5), dubbelspel (4) en het gemengd dubbel (4).