Sport/Voetbalmagazine lanceert vanavond/vrijdagavond 19 maart een gloednieuw digitaal magazine over de buitenlandse topcompetities: Raimundo.

19 maart 2021 zal de geschiedenis ingaan als de geboortedag van Raimundo. Dit nieuwe digitale magazine zal elke week op vrijdagavond 21 uur online beschikbaar zijn.

In het e-magazine van 18 pagina's voelt u de polsslag van de buitenlandse topcompetities, met wekelijks interviews, reportages en opinies.

De naam Raimundo is geïnspireerd op twee grote meneren uit de Belgische voetbalgeschiedenis: Raymond Braine, de eerste Belgische voetballer met internationale uitstraling, en Raymond Goethals, de enige Belgische trainer die ooit Europacup I won, de voorloper van de Champions League.

Vanaf vanavond 21 uur kunnen abonnees van Sport/Voetbalmagazine Raimundo gratis lezen via de kiosk of op www.voetbalmagazine.be/raimundo. Niet-abonnees kunnen zich afzonderlijk op het e-magazine abonneren voor 4,95 euro per maand.

