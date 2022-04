De Belgische hockeyfederatie gaat tot en met de Olympische Spelen in Parijs 2024 door met Raoul Ehren (foto) als bondscoach van de Red Panthers.

De 48-jarige Nederlander volgde in december 2020 zijn landgenoot Niels Thijssen op. Voordien was hij assistent van Thijssen. Zijn vorige contract liep tot en met het WK van 2022 in Spanje en Nederland.

"Ik heb echt genoten van de afgelopen twee jaar aan het hoofd van de Belgian Red Panthers", zegt Ehren zelf. "Het geloof in het programma, de vooruitgang die we hebben geboekt en het potentieel voor de toekomst, maakten het voor mij een makkelijke beslissing om met het team door te gaan tot aan Parijs 2024." De Red Panthers klommen onder Ehren naar hun hoogste plaats ooit op de wereldranglijst, de zevende plek.

