De Belgische hockeybond (KBHB) heeft donderdag, enkele uren na het terugtreden van Niels Thijssen als bondscoach van de Red Panthers, al zijn opvolger bekendgemaakt. Raoul Ehren zal de Belgische hockeyvrouwen in een eerste fase leiden tot en met het EK van juni 2021 in het Nederlandse Amstelveen.

'Ik kijk echt uit naar de uitdaging om het team voor te bereiden op het EK', zei Ehren in een eerste reactie. 'Ik heb het afgelopen jaar genoten van mijn tijd bij de Red Panthers en ik heb veel vertrouwen in de speelsters. Ik ben er zeker van dat ze klaar zijn om de volgende stap te zetten naar het consequent winnen van medailles op een event van Europees- en wereldniveau.'

Ook Adam Commens, High Performance Director van de KBHB, was tevreden met de aanstelling van Ehren. 'We zijn zeer verheugd om de benoeming van Raoul Ehren als hoofdcoach van de Red Panthers aan te kondigen. Raoul's evolutie van assistent-coach naar hoofdcoach, toont opnieuw onze filosofie van continuïteit aan, die we voor onze nationale teams steeds proberen te bewerkstelligen. Deze formule heeft voor ons al meermaals haar werking bewezen.'

Raoul Ehren is één van de meest succesvolle trainers ooit in het Nederlandse vrouwenhockey. Zo veroverde hij met Den Bosch acht keer de landstitel in de afgelopen tien seizoenen en staat zijn team ook dit seizoen weer aan de leiding. Hij kwam de staf van de Red Panthers versterken net voor het EK van 2019 in Antwerpen en bouwde sindsdien een sterke band op met het team.

'Raoul is een uitstekende coach, met een bewezen staat van dienst op het hoogste niveau in Nederland. Bovendien heeft hij internationaal succes getoond met het Nederlandse meisjes juniorenteam. We zijn verheugd om een coach van zijn profiel aan te trekken voor de Red Panthers en kijken uit naar de vooruitgang van het team in de komende periode', besloot Adam Commens.

