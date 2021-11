Vrijdag en zondag spelen de Red Lions twee Pro Leagueduels in en tegen Nederland. Ooit de pleisterplaats van veel Belgische internationals, maar dat is niet meer het geval.

Nog niet zo lang geleden trokken hockeyers uit België massaal de grens over, naar de sterkste competitie ter wereld: de Nederlandse hoofdklasse. Geen tien jaar geleden speelden er steevast zo'n tien Belgische A-internationals. Sinds 2015 is dat aantal echter langzaam geslonken. Met het oog op de Olympische Spelen van 2016 en 2020 koos de Belgische hockeybond er immers voor om met de Red Lions tijdens de week grotendeels samen te trainen, in België. Veel internationals opteerden daarom voor een club in eigen land. Dit seizoen maken zelfs slechts vier landgenoten, die vorige zomer olympisch kampioen werden, deel uit van een Nederlandse club: strafcornerspecialist Alexander Hendrickx en Sebastien Dockier van Pinoké, Arthur Van Doren van HC Bloemendaal en Thomas Briels van HC Oranje-Rood.

Volgens Briels spelen nog andere factoren een rol. 'Het niveau in de Belgische competitie is de laatste jaren sterk gestegen.' De Europese, wereld- en olympische titel van de Lions hebben volgens Briels bovendien veel losgemaakt in ons land. 'Sponsors kregen oog voor het hockey. Intussen kun je als hockeyer in België goed van je sport leven.'

Volgens de nieuwe Belgische bondscoach Michel van den Heuvel is de Nederlandse hoofdklasse in de breedte wel nog sterker, maar hebben veel Belgische clubs met topsportprogramma's de kloof gedicht. Niet toevallig hebben de voorbije jaren Nederlandse internationals voor de Belgian League gekozen.

Nog niet zo lang geleden trokken hockeyers uit België massaal de grens over, naar de sterkste competitie ter wereld: de Nederlandse hoofdklasse. Geen tien jaar geleden speelden er steevast zo'n tien Belgische A-internationals. Sinds 2015 is dat aantal echter langzaam geslonken. Met het oog op de Olympische Spelen van 2016 en 2020 koos de Belgische hockeybond er immers voor om met de Red Lions tijdens de week grotendeels samen te trainen, in België. Veel internationals opteerden daarom voor een club in eigen land. Dit seizoen maken zelfs slechts vier landgenoten, die vorige zomer olympisch kampioen werden, deel uit van een Nederlandse club: strafcornerspecialist Alexander Hendrickx en Sebastien Dockier van Pinoké, Arthur Van Doren van HC Bloemendaal en Thomas Briels van HC Oranje-Rood. Volgens Briels spelen nog andere factoren een rol. 'Het niveau in de Belgische competitie is de laatste jaren sterk gestegen.' De Europese, wereld- en olympische titel van de Lions hebben volgens Briels bovendien veel losgemaakt in ons land. 'Sponsors kregen oog voor het hockey. Intussen kun je als hockeyer in België goed van je sport leven.' Volgens de nieuwe Belgische bondscoach Michel van den Heuvel is de Nederlandse hoofdklasse in de breedte wel nog sterker, maar hebben veel Belgische clubs met topsportprogramma's de kloof gedicht. Niet toevallig hebben de voorbije jaren Nederlandse internationals voor de Belgian League gekozen.