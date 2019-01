Red Lions klopten Argentinië in loden hitte: 'Nooit eerder meegemaakt'

Tom Boon scoorde twee Belgische doelpunten. 'Het waren echt moeilijke wedstrijdomstandigheden, nog zwaarder dan op de Spelen in Rio', verklaarde de 29-jarige goalgetter nadien.

'We kwamen na de partij tegen Spanje, waar we een 2-0 voorsprong in het slot uit handen gaven en Spanje zich in de shoot-outs beter toonde, met de juiste antwoorden. Voor onze twee volgende duels tegen Nieuw-Zeeland en Australië komt het erop aan om onze strafcorners nog wat bij te schaven. We moeten er vooral meer zien af te dwingen, tot dusver waren er dat nog maar twee in evenveel wedstrijden. En we tellen met Alexander Hendrickx een van de beste sleepers ter wereld in de rangen.'

'We hebben deze wedstrijd wat beter kunnen voorbereiden dan die tegen Spanje', liet middenvelder Augustin Meurmans optekenen. 'Dat vormde toch een verschil met toen in Spanje, waar we die tijd niet hadden. De warmte en luchtvochtigheid stelden ons inderdaad voor problemen, het was echt niet min. Nooit eerder speelde ik in zulke omstandigheden. Tijdens het matchbegin lukte het maar moeilijk om te ademen.'