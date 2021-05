Koning Filip heeft vrijdag in Wilrijk een bezoek gebracht aan de nationale mannenhockeyploeg, die zich klaarstoomt voor het EK in het Nederlandse Amstelveen (4-13 juni).

De koning volgt de prestaties van de Red Lions al meerdere jaren op de voet. In augustus 2013 ging Filip, in wat zijn eerste verschijning in het openbaar was na zijn eedaflegging een maand eerder, bij de Belgische hockeymannen langs in aanloop naar het EK in eigen land in Boom. De Red Lions werden in december 2018 ook ontvangen op het paleis na hun wereldtitel.

Marc Coudron, voorzitter van de Belgische hockeybond, vergezelde de koning in Wilrijk, net als algemeen secretaris Serge Pilet en Jean-Michel Saive, vicevoorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Filip woonde eerst een deel van de training bij en keuvelde vervolgens even met de spelers en technische staf. Hij kreeg ook het boek waarin de Red Lions hun succes van de vijftien voorbije jaren uit de doeken doen. De koning wenste de hockeymannen meermaals voorspoed voor het komende EK en dankte hen voor het positieve beeld dat ze aan ons land geven. Filip nam ook zelf een hockeystick in de hand om een symbolisch balletje te slaan.

'Het doet ons veel plezier om te weten dat de koning ons volgt', verklaarde Tom Boon. 'Zijn bezoek toont aan dat dit een belangrijk moment is, aan de vooravond van het EK en de Olympische Spelen.' Boon bevestigde verder dat de Lions 'met het mes tussen de tanden' naar Nederland zullen trekken, maar dat ze de Spelen in het achterhoofd houden. 'We zullen niet alles uit de doeken doen, maar het blijft onze ambitie om voluit te spelen voor een nieuwe Europese titel.'

De Belgische hockeymannen werden eerder vrijdag door de internationale federatie FIH uitgeroepen tot winnaar van de Pro League 2020/21. Omdat door het coronavirus een aantal uitgestelde wedstrijden niet meer wordt gespeeld, kunnen de Red Lions niet meer worden ingehaald aan de top van het klassement. Zondag volgt wel nog een afsluitend duel in Wilrijk tegen Nederland.

Koning Filip wou ook even zijn hockeyskills laten zien. © Belga Image

