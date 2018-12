Red Lions krijgen ontvangst op Koninklijk Paleis en huldiging op de Grote Markt

De koning en de koningin namen uitgebreid de tijd om spelers en staf persoonlijk te feliciteren met hun krachttoer. Nadien volgde een kleine receptie en een groepsfoto.

De Red Lions waren omstreeks 6u45 geland op de luchthaven van Zaventem. Van daaruit ging het naar het Koninklijk Paleis.

Later deze voormiddag (vanaf 11u) volgde nog een huldiging op de Grote Markt van Brussel.

Zondag klopten de Belgische hockeymannen in de finale van het WK rivaal Nederland na shoot-outs. Het is de eerste grote titel voor de Lions na eerdere verloren finales op de Olympische Spelen (in 2016 tegen Argentinië) en het EK (in 2013 tegen Duitsland en in 2017 tegen Nederland).