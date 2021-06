De Red Lions (FIH-1) hebben zondag in hun tweede groepswedstrijd op het EK in Amsterdam een 2-1 nederlaag geleden tegen Engeland (FIH-6).

De Belgen kwamen al snel op achterstand. Zach Wallace opende in minuut 4 de score met een strafbal. Twee minuten later hing Tom Boon, ook met een strafbal, de bordjes weer gelijk. In de 31e minuut besliste Liam Ansell het duel in het voordeel van de Engelsen.

In de andere wedstrijd in groep A won Spanje (FIH-9), dat zaterdag een 4-2 nederlaag leed tegen België, met 5-1 van Rusland (FIH-22). Dinsdag kunnen de Belgen best ook met wat doelpunten verschil winnen van de Russen om zeker te zijn van een plaats in de halve finales. Mocht Spanje van Engeland winnen, wordt het doelsaldo immers doorslaggevend.

