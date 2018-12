Red Lions met 5-0 tegen Pakistan naar kwartfinales WK hockey

Donderdag (om 14u30) moeten de Lions al opnieuw aan de bak in de kwartfinales. Dan is Duitsland, groepswinnaar in poule D, de tegenstander.

De Belgen toonden in het eerste kwart meteen hun meesterschap en bouwden een dubbele voorsprong uit dankzij Hendrickx (10. pc) en Briels (13.). In het tweede kwart voegde Charlier (27.) daar nog een treffer aan toe, zodat de Belgen met een comfortabele 3-0 voorsprong de rust in konden.

Na de pauze bleven de Lions dominant. Dockier (35.) zorgde al snel voor de 4-0, Boon (53.) zorgde met een strafbal voor de 5-0. Het was voor de aanvaller nog maar zijn eerste treffer dit toernooi.

De Red Lions begonnen het WK in de groepsfase matig met een tweede plaats in poule C, na India. Ze wonnen hun eerste duel nipt van Canada (2-1), speelden vervolgens gelijk tegen het gastland (2-2) om in het laatste groepsduel uit te halen tegen Zuid-Afrika (5-1). Net als de Lions telde India zeven punten, maar het thuisland had een beter doelsaldo en vermeed zo de barrages.